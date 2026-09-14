Sin identificar los cadáveres de dos hombres encontrados en distintos puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de 24 horas de haber sido ingresados a la Morgue del Ministerio Público (MP), de la capital, los cuerpos de dos hombres siguen sin poder ser identificados; ambos fallecieron por causas violentas.
Los cadáveres fueron dejados: el primero en una de las calles de la colonia El Carrizal No. 1, atrás del Instituto Técnico Luis Bográn, al norte de la ciudad, a eso de las 6:00 de la mañana del sábado, 12 de septiembre.
El hombre fue dejado a un lado de la call, solo vistiendo su ropa interior, y presentaba varios impactos de bala. La información preliminar detalla que el ciudadano fue raptado, sacado de su vivienda y posteriormente llevado a ese lugar, dónde fue ejecutado por sus victimarios.
Hasta la tarde de este lunes 14 de septiembre no había llegado ninguna persoan que se declarara como familiar de esta persona, para aportar la documentación requerida y comenzar el proceso de entrega en la morgue.
En la Rubén Darío
En similares circuntancias está el cuerpo de otro hombre, cuyo cadáver fue tirado en una calle de la colonia Rubén Darío, a eso de las 12:00 del mediodía del domingo 13 de septiembre.
Los restos humanos fueron abandonados a plena luz del día, envuelto en una sábana ensangrentada. El hallazgo fue puesto en conocimiento por un ciudadano que pasaba por ese pasaje de la Rubén Darío, y dio aviso a la Policía Nacional.
Ambos cuerpos ya fueron autopsiados en Medicina Forense, sin embargo, permanecen en esa ofician médico legal a la espera de sus parientes. No ha sido posible su identificación por la vía de huellas dactilares.