Sin identificar los cadáveres de dos hombres encontrados en distintos puntos de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de 24 horas de haber sido ingresados a la Morgue del Ministerio Público (MP), de la capital, los cuerpos de dos hombres siguen sin poder ser identificados; ambos fallecieron por causas violentas.

Los cadáveres fueron dejados: el primero en una de las calles de la colonia El Carrizal No. 1, atrás del Instituto Técnico Luis Bográn, al norte de la ciudad, a eso de las 6:00 de la mañana del sábado, 12 de septiembre.

El hombre fue dejado a un lado de la call, solo vistiendo su ropa interior, y presentaba varios impactos de bala. La información preliminar detalla que el ciudadano fue raptado, sacado de su vivienda y posteriormente llevado a ese lugar, dónde fue ejecutado por sus victimarios.