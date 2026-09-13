Envuelto en sábanas dejan el cadáver de un hombre en colonia Rubén Darío de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A plena luz del día, en una zona bastante transitada de la capital de la República, desconocidos dejaron el cadáver de un hombre en la vía pública.
El funesto suceso se registró en la colonia Rubén Darío, en un sector céntrico de la ciudad, alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando la Policía Nacional (PN) tuvo conocimiento del hecho.
El hallazgo se dio cuando un ciudadano que caminaba por una de las calles del sector observó el bulto ensangrentado, envuelto en una sábana.
El hombre decidió llamar a la línea de emergencias 911, para dar aviso de lo que había observado, creyendo que se podía tratat de un cuerpo humano.
Es un hombre
Una patrulla policial con varios agentes a bordo se trasladó hasta la colonia en mención y, en efecto, constató de que se trataba del cuerpo sin vida de un ser humano.
Personal de Medicina Forense y de Inspecciones Oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegó a la escena para recabar todas las pesquisas del caso; sin embargo, el cadáver fue subido al vehículo de levantamientos para realizar el proceso de desembalaje dentro de la Morgue del Ministerio Público (MP).
Al momento de desatar la sábana en el que fue estrujado, el médico forense y demás personal notificaron que se trata de un hombre de una edad aproximada entre 25 y 30 años de edad.
El hombre habría sido víctimas de torturas, a juzgar por las severas lesiones que presentaba su humanidad. Este fue registrado en la morgue en calidad de desconocido, ya que no portaba documentos personales.