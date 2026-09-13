Envuelto en sábanas dejan el cadáver de un hombre en colonia Rubén Darío de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- A plena luz del día, en una zona bastante transitada de la capital de la República, desconocidos dejaron el cadáver de un hombre en la vía pública.

El funesto suceso se registró en la colonia Rubén Darío, en un sector céntrico de la ciudad, alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando la Policía Nacional (PN) tuvo conocimiento del hecho.

El hallazgo se dio cuando un ciudadano que caminaba por una de las calles del sector observó el bulto ensangrentado, envuelto en una sábana.