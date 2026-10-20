A disparos asesinan a joven en la colonia Los Pinos de la capital

Tegucigalpa, Honduras. - Un joven fue encontrado muerto este martes 20 de octubre en el sector "F" de la colonia Los Pinos, en la capital, con varios impactos de arma de fuego en varias partes del cuerpo. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, tendría entre 18 y 22 años.

Su cuerpo inerte quedó tendido entre piedras, cerca de gradas improvisadas en la tierra. Vestía camiseta blanca, calzoneta negra y tenis blancos. Sin embargo, no portaba ningún tipo de documentación.

Agentes de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar la sangrienta escena. Asimismo, miembros de Medicina Forense llegaron para realizar el respectivo levantamiento y traslado hacia la morgue capitalina.