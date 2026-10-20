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A disparos asesinan a joven en la colonia Los Pinos de la capital

El cadáver de un hombre de entre 18 y 22 años fue hallado en el sector F de Los Pinos con varios impactos de bala; las autoridades investigan lo que ocurrió

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 12:14
A disparos asesinan a joven en la colonia Los Pinos de la capital

Un joven fue encontrado muerto en un sector de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. - Un joven fue encontrado muerto este martes 20 de octubre en el sector "F" de la colonia Los Pinos, en la capital, con varios impactos de arma de fuego en varias partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, tendría entre 18 y 22 años.

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Su cuerpo inerte quedó tendido entre piedras, cerca de gradas improvisadas en la tierra. Vestía camiseta blanca, calzoneta negra y tenis blancos. Sin embargo, no portaba ningún tipo de documentación.

El cadáver quedó tendido en la zona, donde había rastro de sangre.

El cadáver quedó tendido en la zona, donde había rastro de sangre.

(Foto: EL HERALDO )

Agentes de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para acordonar la sangrienta escena. Asimismo, miembros de Medicina Forense llegaron para realizar el respectivo levantamiento y traslado hacia la morgue capitalina.

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Hasta el momento se desconocen detalles sobre el móvil del crimen, por lo que las autoridades tendrán que investigar. Se espera que en las próximas horas puedan ampliar la escueta información que hay hasta ahora.

Algunos vecinos de la comunidad han manifestado que desconocen quién es el joven. Serán las autoridades forenses las que, tras la autopsia, darán a conocer quién era la víctima encontrada en Los Pinos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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