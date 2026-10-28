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Capturan a mujer acusada de violencia contra su hijo de tres años en Lempira

La tía alertó al padre del menor que su expareja presuntamente estaba golpeando fuertemente al niño

  • Actualizado: 28 de octubre de 2026 a las 17:00
Capturan a mujer acusada de violencia contra su hijo de tres años en Lempira

La mujer será puesta a disposición de la fiscalía de turno del Ministerio Público.

 Foto: Cortesía

Lempira, Honduras.-Una mujer de 38 años fue detenida por suponerla responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de su hijo de tres años, en la aldea Lagunas Pajapas, municipio de Lepaera, Lempira.

La detención fue ejecutada este miércoles 28 de octubre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de recibir una denuncia presentada por el padre del menor.

De acuerdo con la información policial, el progenitor se encontraba trabajando cuando recibió una llamada telefónica de su hermana, quien le informó que su expareja presuntamente estaba golpeando fuertemente al niño.

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Tras recibir la alerta, el hombre se trasladó hasta la vivienda, donde constató la agresión contra su hijo. Posteriormente, acudió a las oficinas policiales para interponer la denuncia correspondiente.

A partir de la denuncia, los agentes conformaron un equipo de búsqueda y localización para dar con la sospechosa, quien fue detenida en la misma localidad donde habrían ocurrido los hechos.

La mujer será puesta a disposición de la fiscalía de turno del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente, mientras las autoridades coordinan las acciones necesarias para garantizar la protección del menor.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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