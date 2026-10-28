Capturan a mujer acusada de violencia contra su hijo de tres años en Lempira

Lempira, Honduras.-Una mujer de 38 años fue detenida por suponerla responsable del delito de maltrato familiar en perjuicio de su hijo de tres años, en la aldea Lagunas Pajapas, municipio de Lepaera, Lempira.

La detención fue ejecutada este miércoles 28 de octubre por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de recibir una denuncia presentada por el padre del menor.

De acuerdo con la información policial, el progenitor se encontraba trabajando cuando recibió una llamada telefónica de su hermana, quien le informó que su expareja presuntamente estaba golpeando fuertemente al niño.