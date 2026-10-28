La salida al sur tendrá hasta 25 semáforos inteligentes para habilitar carril reversible

Tegucigalpa, Honduras.- Entre 20 y 25 semáforos inteligentes se instalarán en la salida al sur de Tegucigalpa para regular un carril reversible y aliviar el congestionamiento que afecta a miles de vehículos durante las horas pico. El sistema abarcará un tramo de cinco kilómetros, desde el acceso a la Fuerza Aérea Hondureña hasta la zona de Germania, y permitirá modificar el sentido de circulación según la demanda vehicular. Mario Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que los equipos ya fueron importados y que comenzaron los trabajos para instalar las estructuras que los sostendrán.

“Los semáforos ya están importados y las estructuras; ya estamos montando todo lo que necesitamos para poner los semáforos”, indicó Carrasco. Además de los dispositivos, el proyecto contempla pantallas de mensajes variables y señalización horizontal para orientar a los conductores sobre los carriles habilitados en cada horario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Aunque la AMDC avanza con la instalación de las estructuras y la demarcación vial, todavía no existe una fecha definida para poner en funcionamiento el sistema. Carrasco explicó que la medida depende de que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) finalice la ampliación del puente Germania y habilite los tres carriles contemplados en el proyecto. “No hay fecha, porque ellos no han terminado el puente, entonces hasta que no se termine el puente no se puede poner la medida”, afirmó el funcionario. La SIT había informado que la estructura y la ampliación de los carriles estarían listas durante octubre. Sin embargo, al cierre de este mes, las obras continúan en ejecución. El contrato con la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), responsable de los trabajos, por otra parte, establece el 27 de noviembre de 2026 como fecha límite para finalizar el proyecto.

¿Cómo funcionará el sistema?