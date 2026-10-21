Ampliación del puente Germania tiene como fecha límite el 27 de noviembre

Para liberar los terrenos, las autoridades destinaron 8,556,044.62 lempiras al pago de indemnizaciones a los propietarios de los inmuebles afectados. De acuerdo con la información divulgada por la SIT, cinco de los seis inmuebles habían completado las negociaciones inicialmente, mientras que el acuerdo correspondiente a la sexta vivienda requirió más tiempo.Una vez finalizada la demolición, el siguiente paso consiste en retirar los escombros y preparar el terreno para integrarlo a la ampliación de la carretera. La liberación del derecho de vía permitirá disponer del espacio requerido para ejecutar las obras complementarias.