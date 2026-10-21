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Ampliación del puente Germania tiene como fecha límite el 27 de noviembre

La ampliación del puente Germania tiene un plazo de ejecución de 180 días, que vence el 27 de noviembre, según los datos del contrato de construcción

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 17:06
Ampliación del puente Germania tiene como fecha límite el 27 de noviembre

El puente Germania podría completar su ampliación a finales de noviembre, cuando vence el plazo de 180 días establecido para ejecutar los trabajos.

 Foto: David Romero/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, tiene como fecha contractual de finalización el 27 de noviembre, de acuerdo con los datos del proyecto proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La fecha está establecida en el contrato suscrito con la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), encargada de ejecutar los trabajos, que comenzaron oficialmente el 1 de junio de este año.

El documento establece un plazo de 180 días para la construcción, es decir, para el 27 de noviembre. De cumplirse el cronograma, la ampliación estaría lista dentro de 37 días contando desde este miércoles 21 de octubre.

La supervisión del proyecto está a cargo de Saybe y Asociados S. de R. L., firma que tiene un plazo de 210 días y donde la fecha de finalización contractual está prevista para el 27 de diciembre de este año.

La obra está a cargo de Conacsa, empresa que firmó el contrato el 12 de mayo de 2026. El cuadro del proyecto consigna un costo estimado de 14,187,591.68 lempiras para la construcción, mientras que la supervisión tiene un monto de 1,955,720.22 lempiras.

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Sin embargo, los reportes oficiales más recientes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) sitúan la inversión total de la ampliación en aproximadamente 29.7 millones de lempiras.

Por su parte, el ministro de la SIT, Aníbal Ehrler, informó el 25 de septiembre que la obra registraba un avance del 92% y que se proyectaba habilitar los tres carriles durante octubre.

La ampliación del puente Germania busca aumentar la capacidad de circulación en uno de los puntos con mayor carga vehicular de Tegucigalpa, donde se estima que transitan alrededor de 42,000 vehículos diarios.

La intervención contempla la habilitación de un tercer carril para distribuir mejor el flujo de automóviles que entran y salen de la capital por la carretera hacia la zona sur del país.

El proyecto también incluye un sistema de carriles reversibles y semáforos para modificar el sentido de circulación de acuerdo con la demanda vehicular en las horas de mayor tráfico.

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La obra forma parte de las intervenciones viales impulsadas para mejorar la circulación en el sur del Distrito Central, una ruta utilizada por conductores particulares, unidades del transporte público y vehículos de carga.

Como parte integral del proyecto de ampliación vial en la salida al sur de Tegucigalpa, la SIT comenzó la demolición de seis viviendas ubicadas en el derecho de vía, con el propósito de habilitar el espacio necesario para construir un tercer carril y mejorar la circulación vehicular en este corredor.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte reporta una inversión aproximada de 29.7 millones de lempiras para ampliar el puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa.

La Secretaría de Infraestructura y Transporte reporta una inversión aproximada de 29.7 millones de lempiras para ampliar el puente Germania, en la salida al sur de Tegucigalpa.

 (Foto: David Romero/EL HERALDO)

Para liberar los terrenos, las autoridades destinaron 8,556,044.62 lempiras al pago de indemnizaciones a los propietarios de los inmuebles afectados.

De acuerdo con la información divulgada por la SIT, cinco de los seis inmuebles habían completado las negociaciones inicialmente, mientras que el acuerdo correspondiente a la sexta vivienda requirió más tiempo.

Una vez finalizada la demolición, el siguiente paso consiste en retirar los escombros y preparar el terreno para integrarlo a la ampliación de la carretera. La liberación del derecho de vía permitirá disponer del espacio requerido para ejecutar las obras complementarias.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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