Ampliación del puente Germania tiene como fecha límite el 27 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La ampliación del puente Germania, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa, tiene como fecha contractual de finalización el 27 de noviembre, de acuerdo con los datos del proyecto proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La fecha está establecida en el contrato suscrito con la empresa Contratistas Nacionales de Construcción S. A. de C. V. (Conacsa), encargada de ejecutar los trabajos, que comenzaron oficialmente el 1 de junio de este año.

El documento establece un plazo de 180 días para la construcción, es decir, para el 27 de noviembre. De cumplirse el cronograma, la ampliación estaría lista dentro de 37 días contando desde este miércoles 21 de octubre.

La supervisión del proyecto está a cargo de Saybe y Asociados S. de R. L., firma que tiene un plazo de 210 días y donde la fecha de finalización contractual está prevista para el 27 de diciembre de este año.

La obra está a cargo de Conacsa, empresa que firmó el contrato el 12 de mayo de 2026. El cuadro del proyecto consigna un costo estimado de 14,187,591.68 lempiras para la construcción, mientras que la supervisión tiene un monto de 1,955,720.22 lempiras.