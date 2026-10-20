Así avanza demolición de viviendas en salida al sur para ampliación de carretera

La demolición de seis viviendas que se encuentran en la zona por la que se realizará la ampliación de la carretera salida al sur de Tegucigalpa continúa este martes 20 de octubre, luego de que sus propietarios recibieran indemnizaciones que superan los 8.5 millones de lempiras.
La demolición es parte de los trabajos necesarios para ampliar a tres carriles la carretera y mejorar la circulación vehicular en este sector que históricamente sufre largos estancamientos en las horas picos.
Con maquinaria pesada como retroexcavadoras iniciaron las labores en la zona con la demolición de las primeras infraestructuras que ya se encuentran deshabitadas.
Las labores comenzaron el pasado 7 de octubre, pero es esta semana cuando se comienza a ver que tan amplia será la zona habilitada.
La obra es supervisada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), institución que coordina el proyecto de ampliación del puente Germania y las intervenciones viales en esta vía.
La ampliación es posible luego de que se concretó el pago de las indemnizaciones que ascienden a 8,556,044.62 lempiras, recursos utilizados para liberar los terrenos necesarios para continuar con las obras y habilitar el espacio requerido para la ampliación de la carretera.
La obra se encuentra en la etapa de demolición de las viviendas que había en el predio, luego se procederá a retiro de los escombros para dejar habilitada la zona para su posterior preparación para el eje carretero.
La obra se había retrasado un poco ya que inicialmente de las seis propiedades contempladas en este proceso, cinco completaron las negociaciones correspondientes en la primera etapa, mientras que con los propietarios de una vivienda se tardó más tiempo para concretar la indemnización.
La liberación del derecho de vía es necesaria para ejecutar las obras complementarias y dar continuidad a los trabajos previstos en la salida al sur.
Con la ampliación del puente Germania y la demolición de las viviendas, la ampliación a tres carriles de la carretera al sur se acerca al 80% de su ejecución.
La obra permitirá la movilidad fluida en uno de los principales accesos a Tegucigalpa, por donde circulan aproximadamente 42,000 vehículos al día, entre unidades que ingresan a la capital y conductores que se desplazan hacia Choluteca y Valle y otros municipios de la zona sur del país.
La iniciativa formaba parte de un plan de intervenciones viales que buscaba mejorar la circulación en este punto de la capital, proyecto que se anunció hace seis años y que finalmente comienza a tomar forma.
Uno de los impasses que enfrentó la obra estuvo relacionado con los diseños y la protección del puente Germania, una estructura histórica construida entre 1915 y 1916. Finalmente, en noviembre de 2023, el IHAH aprobó el diseño presentado por la municipalidad, luego de que se realizaran ajustes para mantener la nueva estructura separada del puente original.
El proyecto finalmente fue reactivado en mayo del 2026, con un plazo contractual de 180 días calendario y una inversión superior a los 29 millones de lempiras para la obra del puente. Ahora con la demolición de las seis viviendas se produce un avance considerable.