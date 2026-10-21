Sequía y altos costos de producción: estos son los desafíos que Asfura expuso ante la FAO

Roma, Italia.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde sostuvo una reunión con Maurizio Martina, director general adjunto del organismo.
El principal tema abordado durante el encuentro, según las autoridades del gobierno, fueron las oportunidades de cooperación para fortalecer la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la atención a las familias hondureñas.
Las autoridades de la FAO manifestaron su disposición de apoyar a Honduras en materia de alimentación y desarrollo agrícola, ante los desafíos que enfrenta el país como consecuencia de la sequía, que ha dejado severos estragos en distintas zonas del territorio nacional.
A las condiciones climáticas se suma el incremento de los costos de producción, influenciado especialmente por el alza de los precios de los combustibles.
Durante el encuentro, el mandatario hondureño expuso los avances de su gestión. Entre ellos, destacó la llegada de más de 2,100 unidades de maquinaria, una estrategia con la que busca fortalecer la infraestructura municipal, mejorar los caminos rurales y respaldar las actividades productivas en todo el territorio nacional.
Asfura también señaló que trabaja con los 298 alcaldes del país bajo un enfoque de descentralización y sin distinción política, con el propósito de atender las necesidades de las comunidades y ejecutar obras prioritarias.
El presidente también destacó los avances en materia de infraestructura, entre ellos la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, como parte de las acciones que, según expuso, han contribuido al desarrollo de Honduras.
En la agenda también figuraron los desafíos relacionados con la escasez de agua. Al respecto, el mandatario aseguró que su gobierno ha impulsado la construcción de reservorios y obras de cosecha de agua para almacenar el recurso hídrico, apoyar los sistemas de riego y ayudar a los productores a mantener sus cultivos durante los períodos de sequía.
En materia de salud, destacó el programa "La Salud Más Cerca de Usted", que ha llegado a comunidades remotas. Asimismo, presentó el programa "Hambre Cero" como una de las iniciativas orientadas a combatir la inseguridad alimentaria y mejorar la nutrición de la población.
El encuentro permitió abordar posibles líneas de trabajo con la FAO para fortalecer las capacidades productivas de Honduras, mejorar el acceso al agua y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las familias hondureñas.
El pasado martes 20 de octubre, el presidente Nasry Asfura viajó a Italia con el objetivo de fortalecer las relaciones internacionales y promover oportunidades de cooperación.