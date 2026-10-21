Sequía y altos costos de producción: estos son los desafíos que Asfura expuso ante la FAO

Roma, Italia.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, llegó a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde sostuvo una reunión con Maurizio Martina, director general adjunto del organismo. El principal tema abordado durante el encuentro, según las autoridades del gobierno, fueron las oportunidades de cooperación para fortalecer la seguridad alimentaria, la producción agrícola y la atención a las familias hondureñas. Las autoridades de la FAO manifestaron su disposición de apoyar a Honduras en materia de alimentación y desarrollo agrícola, ante los desafíos que enfrenta el país como consecuencia de la sequía, que ha dejado severos estragos en distintas zonas del territorio nacional.

A las condiciones climáticas se suma el incremento de los costos de producción, influenciado especialmente por el alza de los precios de los combustibles.

Durante el encuentro, el mandatario hondureño expuso los avances de su gestión. Entre ellos, destacó la llegada de más de 2,100 unidades de maquinaria, una estrategia con la que busca fortalecer la infraestructura municipal, mejorar los caminos rurales y respaldar las actividades productivas en todo el territorio nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asfura también señaló que trabaja con los 298 alcaldes del país bajo un enfoque de descentralización y sin distinción política, con el propósito de atender las necesidades de las comunidades y ejecutar obras prioritarias.