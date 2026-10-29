"No nos están investigando por corrupción": Exmiembros de la comisión permanente comienzan a llegar a la CSJ

Tegucigalpa, Honduras. Diputados y exdiputados que formaron parte de la extinta comisión permanente del Congreso Nacional, citados a comparecer en audiencia de declaración de imputado, han comenzado a llegar a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Uno de los primeros en llegar fue el exdiputado Juan Barahona, quien aseguró que se trata de una “persecución política” y sostuvo que los exintegrantes de la comisión permanente no cometieron ningún delito.

“Si no hemos cometido ningún delito, ¿por qué vamos a huir? Vamos a enfrentar la cita que se nos ha dado”, manifestó Barahona. En las instalaciones de la CSJ también se encuentran el diputado Hugo Noé Pino y Angélica Smith, quien declaró ante la prensa: “Esperamos que se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa. No tenemos temor porque no hemos cometido ningún delito”. Por su parte, el diputado Fabricio Sandoval ingresó a la CSJ mientras gritaba: “No es ningún delito contar votos, no hay ningún temor. ¿Quién dijo miedo? El pueblo merece saber la verdad”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

A la audiencia de declaración de imputado también llegó Kritza Pérez, quien manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades: "Tenemos toda la voluntad de presentarnos y colaborar con el Ministerio Público y enfrentar este proceso de persecución política”, expresó. “Le decimos al pueblo que no nos están investigando por corrupción ni lavado de activos, sino por la defensa de la democracia”, aseveró Pérez.