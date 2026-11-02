Conceden carta de libertad a acusados por supuesto plan contra Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- Los acusados por el supuesto plan de atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales recibieron carta de libertad este lunes luego de que la Corte de Apelaciones ordenara el sobreseimiento definitivo del caso. Durante la audiencia de notificación de resolución, un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción comunicó a las partes la decisión judicial, que pone fin al proceso penal y deja sin efecto las medidas cautelares impuestas a los imputados. La resolución benefició a Antonio David Kattán Rivera, Arcadio Corrales Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Gerardo Enrique Galeano, quienes enfrentaban acusaciones por suponerlos responsables de actos preparatorios punibles para cometer terrorismo, en perjuicio del orden público.

La abogada Doris Imelda explicó que la audiencia tenía como propósito notificar formalmente la resolución y comunicar el cambio de las medidas judiciales. Además, apuntó que la decisión judicial modificó la situación judicial de los imputados, quienes permanecieron privados de libertad durante parte del proceso, y posteriormente recibieron medidas cautelares, entre ellas el arresto domiciliario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, aseguró que el tribunal declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público (MP) contra las resoluciones relacionadas con las medidas cautelares. Las defensas cuestionaron actuaciones realizadas durante la investigación. Según Imelda, la Corte de Apelaciones examinó aspectos relacionados con las garantías constitucionales y la forma en que las autoridades obtuvieron los elementos probatorios incorporados al expediente. Según su explicación, uno de los aspectos examinados por el tribunal fue la forma en que se obtuvo la prueba y si cumplía con las garantías de autenticidad y legalidad correspondientes.

Conversaciones y fotografías originaron la investigación

El 1 de agosto de 2025, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad recibió una denuncia anónima sobre un supuesto plan para atentar contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales. La denuncia fue entregada en un sobre de manila amarillo que contenía dos memorias USB con archivos digitales.Posteriormente, la Secretaría de Seguridad remitió el material al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), para que realizara las investigaciones correspondientes.