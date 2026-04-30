“Nos exhibieron como trofeos”: acusado de atentar contra ‘Mel’ Zelaya tras quedar en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- Antonio David Kattán, uno de los señalados en el caso por planear un supuesto atentado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales, reaccionó tras recuperar su libertad y aseguró que fue víctima de un proceso injusto. “Quedé totalmente espantado y asustado de lo que me estaba pasando porque yo soy una persona que se dedica a su familia, a trabajar, a mis negocios y jamás he tenido un problema con nadie”, expresó. El comerciante afirmó que él y los otros imputados fueron utilizados como “trofeos” para desviar la atención de otros temas.

“Fuimos recluidos injustamente en Támara desde el día 14 de agosto (de 2025) y exhibidos por el exfiscal general Johel Zelaya como trofeos, para tapar ciertas cosas que estaban pasando en el gobierno”, declaró. Según su versión, permaneció 39 días privado de libertad antes de ser trasladado a otro centro. “Fue una calamidad la que nos hicieron pasar... ha sido difícil para mí, mi esposa, mis hijos, incluso tuvieron que venir de Estados Unidos para darme apoyo moral”, añadió. Kattán también señaló que el proceso le generó pérdidas económicas importantes. “El gasto ha sido bastante, ha superado los millones de lempiras. En mi negocio sí me ha afectado, porque mucha gente se retiró por lo que estaba pasando”, afirmó. Sobre el origen del caso, indicó que la acusación se basa en una conversación de WhatsApp que, según él, fue malinterpretada. “Solo fue un comentario, como lo puede hacer cualquiera, sin ninguna malicia. Yo nunca he poseído un arma, nunca he estado en entrenamiento militar”, sostuvo.

El acusado no descartó emprender acciones legales contra el Estado. “Posiblemente vamos a demandar al Estado de Honduras. Estamos evaluando la posibilidad con mis abogados”, dijo. Junto a Kattán también fueron señalados Gerardo Enrique Galeano, Arcadio Corrales Estrada y Perfecto Jesús Enamorado Paz, todos vinculados al supuesto plan. El caso surgió a partir de una conversación en la que los imputados expresaban inconformidad con el gobierno y mencionaban posibles acciones para evitar su continuidad en el poder.