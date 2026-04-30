Muere reconocida pastora y docente Linda Palacios en la capital

Se conoció que Palacios Laínez, de 34 años, murió el martes 28 de abril en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Sus restos mortales ya fueron sepultados.

Instituciones educativas e iglesias confirmaron el hecho, aunque hasta el momento no se ha brindado información sobre el motivo de su muerte.

Tegucigalpa, Honduras.- Como una mujer con “compromiso, vocación, amor y entrega” será recordada Linda Francisca Palacios Laínez , pastora y profesora de inglés que murió en la capital del país.

Palacios Laínez era maestra de inglés en la Academia Los Pinares, ubicada en El Hatillo de la capital. Además era pastora del Centro Cristiano del Movimiento Sobrenatural.

Personas que en vida compartieron momentos con ella la recuerdan como una mujer servicial y muy espiritual, además de entregada a su trabajo.

Entre algunos comentarios en redes destacan: “La licenciada Linda Francisca Palacios Laínez ha sido parte valiosa de nuestra institución, sirviendo con compromiso, vocación, amor y entrega en la formación emocional y espiritual de nuestros alumnos, dejando una huella imborrable en los estudiantes a los que sirvió y en cada miembro del personal con el que compartió”.

“Una mujer que dejó un gran legado por seguir. Doy gracias a Dios por haberme dado el privilegio de que haya sido mi pastora y una madre espiritual. Para mí no podría haber pedido una mejor, porque no la hay: fuerte, valiente, amorosa, un ejemplo de fe y perseverancia. Culminó su carrera y, hasta el último momento, su fe fue inquebrantable”.

“Hoy es un día muy difícil para nuestra familia, Santos Palacios y la familia Flores. Linda Palacios se ganó nuestros corazones por ser tan especial. El día de hoy partió con nuestro Padre celestial. Descanse en paz”.