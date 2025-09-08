Dictan prisión preventiva al cuarto acusado de planear supuesto ataque a “Mel” Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Gerardo Enrique Galeano, acusado planificar un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya.
La decisión fue adoptada durante la audiencia inicial, celebrada en Tegucigalpa, en la cual se determinó que Galeano deberá continuar recluido en la cárcel de Támara mientras avanza el proceso judicial.
Galeano enfrenta cargos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista en perjuicio del orden público.
La audiencia preliminar quedó programada para el martes 7 de octubre, a las 10:30 de la mañana, aunque la defensa puede interponer recurso de apelación.
Acusaciones en su contra
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, el imputado habría participado en la planificación de acciones violentas con el supuesto propósito de asesinar al expresidente Zelaya y derrocar al actual gobierno.
Los fiscales señalan que entre los planes también figuraba la organización de un paro nacional y el uso de la violencia para generar caos, temor y presión política, lo cual afectaría el desarrollo de las elecciones generales de 2025, quebrantaría el orden constitucional y pondría en riesgo la paz social y la democracia.
Otros procesados
En este mismo expediente ya guardan prisión los ciudadanos Arcadio Corrales, Perfecto Enamorado y Antonio David Kattán Rivera, quienes también fueron acusados por delitos relacionados con terrorismo.
Las defensas de estos imputados interpusieron recursos de apelación que aún están en trámite.