Dictan prisión preventiva al cuarto acusado de planear supuesto ataque a “Mel” Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Gerardo Enrique Galeano, acusado planificar un atentado contra el expresidente Manuel Zelaya.

La decisión fue adoptada durante la audiencia inicial, celebrada en Tegucigalpa, en la cual se determinó que Galeano deberá continuar recluido en la cárcel de Támara mientras avanza el proceso judicial.

Galeano enfrenta cargos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista en perjuicio del orden público.

La audiencia preliminar quedó programada para el martes 7 de octubre, a las 10:30 de la mañana, aunque la defensa puede interponer recurso de apelación.