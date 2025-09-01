Capturan otra persona acusada de querer atentar contra expresidente Manuel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) dio captura a otra persona acusada por supuestamente querer atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales. El pasado 14 de agosto, las fuerzas del orden detuvieron a tres personas que, según la Fiscalía, tenían planificado atentar en contra del exjefe de Estado entre 2006 al 2009.

El nuevo detenido responde al nombre de Gerardo Enrique Galeano Hernández. Según indicó el MP, "a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó requerimiento fiscal y, con el apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó la captura de Gerardo Enrique Galeano Hernández, por suponerlo responsable del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista". La Fiscalía añadió en su comunicado: "De acuerdo con las investigaciones, Gerardo Enrique Galeano Hernández, de viva voz a través de audios junto Antonio David Kattan Rivera (quien se encuentra con prisión preventiva) incitaban a "parar el país" y planificaba actos preparatorios para atentar contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, con el objeto de hacer caer al actual gobierno y, como consecuencia de dichas acciones, generar caos que afectara el desarrollo de las elecciones generales de 2025, quebrantar el orden constitucional y poner en grave riesgo la paz y la democracia del país".