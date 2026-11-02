Investigan vertido de químicos en quebrada de Las Lajas y prohíben utilizar el agua

Tegucugalpa, Honduras.-La posible contaminación de una fuente de agua mantiene en alerta a los habitantes del municipio de Las Lajas, en el departamento de Comayagua, luego de que se reportara el vertido de sustancias contaminantes en una quebrada de la zona. La situación generó preocupación después de que el agua de una quebrada del barrio Suyapa apareciera teñida de rojo, presuntamente por residuos químicos procedentes del lavado de barriles en un carwash. El alcalde de Las Lajas, Manuel de Jesús Urbina, explicó que los recipientes habrían contenido pintura y otros productos químicos. Según su versión, el rebalse de una fosa de desagüe habría provocado que los residuos llegaran hasta el riachuelo.

La preocupación también se relaciona con el posible desplazamiento de los contaminantes hacia el río Yunque, donde el agua es aprovechada para actividades agrícolas y piscícolas. Ante esta situación, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) recomendó a los pobladores no consumir ni utilizar el agua de la fuente hasta que se determine si reúne las condiciones necesarias para su uso seguro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La institución advirtió que la medida debe mantenerse mientras se desarrollan las investigaciones y se obtienen resultados que permitan establecer si existe contaminación y cuáles podrían ser sus efectos.

🔵🟠COPECO recomienda a la población de Lajas, Comayagua, no consumir agua de fuente señalada por posible contaminación🔵🟠 https://t.co/QLJbzeV6LV — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 1, 2026

Para este lunes 2 de noviembre, un equipo interinstitucional integrado por autoridades de la Dirección Nacional de Riesgo Ambiental de Copeco, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y representantes de las autoridades locales se movilizará al sector. El personal realizará una inspección e iniciará las evaluaciones técnicas para investigar lo ocurrido y determinar las condiciones en las que se encuentra la fuente de agua.