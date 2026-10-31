Denuncian contaminación de río con ácido sulfúrico en Las Lajas, Comayagua

Comayagua, Honduras.- La corriente teñida de rojo, como si se tratara de sangre, en un río de Las Lajas, Comayagua, sorprendió este sábado a los pobladores de la comunidad al ver como el afluente de repente se volvió colorado.

Las aguas rojas comenzaron a notarse a inmediaciones del barrio Suyapa del municipio en cuestión donde vecinos alertaron a las autoridades sobre el extraño fenómeno.

Poco después, el propio alcalde municipal, Manuel de Jesús Urbina, explicó que la coloración roja era producto del lavado de unos barriles que en su interior contenían algún tipo de producto químico.

Al parecer los drones fueron lavados en un carwash de la zona, lanzando de manera indiscriminada el agua residual al pequeño riachuelo, lo que generó la alarma.

La situación no deja de ser alarmante por la manera en que se permitió depositar el producto químico directamente al río, lo que podría afectarlo a corto y mediano plazo.

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Adicionalmente, río abajo el agua es aprovechada en labores de piscicultura y agrícolas, como el cultivo de café, pero el químico vertido la volvería inutilizable y hasta peligrosa para las plantaciones o animales.