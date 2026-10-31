Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir del 2 de noviembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-Otra semana de rebajas suman los precios de los combustibles a partir del lunes 2 de noviembre. La Secretaría de Energía de Honduras dio a conocer este sábado 31 de octubre que, en Tegucigalpa, la gasolina súper registrará una rebaja de L 2.79, por lo que su precio por galón se situará en 152.22 lempiras. Por su parte, la gasolina regular tendrá una rebaja de L 2.78 y su precio se situará en 137.23 lempiras por galón.

El precio del diésel se mantendrá en 153.53 lempiras por galón, mientras que el queroseno tendrá un aumento de L 1.30 y su precio será de 148.40 lempiras. Asimismo, el GLP doméstico también mantendrá su precio, de 249.62 lempiras. En cambio, el GLP vehicular aumentará L 2.57 y costará 61.23 lempiras por galón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Precios en San Pedro Sula

En San Pedro Sula, el precio de la gasolina súper se situará en L 147.01 por galón, tras una rebaja de 2.44 lempiras. La gasolina regular costará L 132.04 por galón, luego de una rebaja de 2.93 lempiras.