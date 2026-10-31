BCH descarta que adquisición de nuevo lote de billetes implique presiones inflacionarias

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH), a través de un comunicado oficial, aclaró que la reciente adquisición de un nuevo lote de billetes "no equivale, por sí misma, a una expansión de la emisión monetaria, ni constituye creación de dinero sin respaldo o dinero inorgánico".
La institución explicó que la medida obedece a "una operación de abastecimiento que servirá en parte para reponer circulante que se ha deteriorado por su uso, sin que esto implique presiones inflacionarias".
Se trata de un lote de 900 millones de billetes de distintas denominaciones, aprobado por el Directorio del BCH, mediante Resolución No. 280-7/2026 del 9 de julio de 2026 y con el que se busca atender oportunamente la demanda de efectivo y garantizar la disponibilidad de billetes.
La adquisición ocurre de conformidad con el artículo 26 de la Ley del Banco Central de Honduras y el artículo 5 de la Ley Monetaria, que facultan al BCH como la única institución autorizada para emitir monedas y billetes de curso legal en el país, señala la institución en el comunicado.