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BCH descarta que adquisición de nuevo lote de billetes implique presiones inflacionarias

La institución enfatizó que la operación de abastecimiento está destinada a reponer los billetes deteriorados por el uso y garantizar la disponibilidad de efectivo en el país

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 12:52
BCH descarta que adquisición de nuevo lote de billetes implique presiones inflacionarias

El BCH explicó que la compra fue aprobada mediante la Resolución No. 280-7/2026, del 9 de julio de 2026, para atender la demanda de efectivo.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH), a través de un comunicado oficial, aclaró que la reciente adquisición de un nuevo lote de billetes "no equivale, por sí misma, a una expansión de la emisión monetaria, ni constituye creación de dinero sin respaldo o dinero inorgánico".

La institución explicó que la medida obedece a "una operación de abastecimiento que servirá en parte para reponer circulante que se ha deteriorado por su uso, sin que esto implique presiones inflacionarias".

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Se trata de un lote de 900 millones de billetes de distintas denominaciones, aprobado por el Directorio del BCH, mediante Resolución No. 280-7/2026 del 9 de julio de 2026 y con el que se busca atender oportunamente la demanda de efectivo y garantizar la disponibilidad de billetes.

La adquisición ocurre de conformidad con el artículo 26 de la Ley del Banco Central de Honduras y el artículo 5 de la Ley Monetaria, que facultan al BCH como la única institución autorizada para emitir monedas y billetes de curso legal en el país, señala la institución en el comunicado.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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