BCH descarta que adquisición de nuevo lote de billetes implique presiones inflacionarias

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH), a través de un comunicado oficial, aclaró que la reciente adquisición de un nuevo lote de billetes "no equivale, por sí misma, a una expansión de la emisión monetaria, ni constituye creación de dinero sin respaldo o dinero inorgánico".

La institución explicó que la medida obedece a "una operación de abastecimiento que servirá en parte para reponer circulante que se ha deteriorado por su uso, sin que esto implique presiones inflacionarias".