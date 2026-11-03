TSC investigará reparto de plazas en Educación durante gobierno de Libre

"Las autoridades deben responder por lo que han hecho. Sabemos que están las responsabilidades administrativas, civiles; si hay responsabilidad penal lo remitimos", advirtió.El anuncio ocurre luego de que la ASJ retomara la investigación exponiendo que, mientras la matrícula escolar disminuía, <b>la cantidad de personal aumentaba</b> , además de advertir sobre desequilibrios en la distribución de docentes y cuestionamientos en el pago de salarios. Montes calificó la situación como “crítica” y sostuvo que deben aplicarse correctivos y sanciones si la investigación confirma irregularidades.