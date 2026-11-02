Reducción de la edad punible vuelve a debate en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, anunció que el 15 de noviembre se retomará la socialización de la propuesta para denunciar los tratados internacionales que, según la iniciativa, impiden reducir la edad punible.

El congresista indicó que las reuniones incluirán a representantes de la sociedad civil, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), fiscales de la niñez e iglesias. “Vamos a seguirnos reuniendo con todos los sectores que tienen que ver con la niñez en el país, sociedad civil, Senaf, fiscales de la niñez e iglesias”, expresó.