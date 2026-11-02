Reducción de la edad punible vuelve a debate en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Congreso Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, anunció que el 15 de noviembre se retomará la socialización de la propuesta para denunciar los tratados internacionales que, según la iniciativa, impiden reducir la edad punible.
El congresista indicó que las reuniones incluirán a representantes de la sociedad civil, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), fiscales de la niñez e iglesias. “Vamos a seguirnos reuniendo con todos los sectores que tienen que ver con la niñez en el país, sociedad civil, Senaf, fiscales de la niñez e iglesias”, expresó.
Paz señaló que también se analizarán alternativas legales en el Código Penal ante la posibilidad de que las estructuras criminales recurran a menores de edad para cometer delitos cuando sus integrantes enfrenten mayores presiones de los cuerpos de seguridad.
Además, anunció visitas a los centros de rehabilitación e internamiento de menores para evaluar su funcionamiento y los controles de seguridad.
El diputado agregó que se debe trabajar en una ley de ciberseguridad y en la implementación de grilletes electrónicos, como una medida para descongestionar los centros penitenciarios.
La reducción de la edad punible y el aumento de penas para jóvenes menores de 18 años figuran entre las propuestas impulsadas por la junta directiva del Congreso Nacional.