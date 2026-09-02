Director de ASJ denuncia presuntos sobornos para resolver casos en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), alertó sobre la situación que atraviesa el sistema de justicia hondureño y aseguró que algunas empresas estarían destinando recursos para obtener un "trato favorable" en los procesos judiciales que enfrentan.
Hernández aseguró que, de acuerdo con testimonios que ha conocido durante diálogos con empresarios y defensores privados, algunas compañías incluso contemplan dentro de sus presupuestos anuales un monto destinado a intervenir en la resolución de procesos judiciales.
“Ya cuando están haciendo su plan de presupuesto, tienen que presupuestar un rubro especial para resolver los casos que tienen en la justicia hondureña”, afirmó el director de ASJ, quien calificó la situación como “lamentable” y uno de los principales retos que enfrenta el país.
También cuestionó que diversos casos relacionados con presuntos actos de corrupción no hayan provocado transformaciones profundas en las instituciones encargadas de impartir justicia, pese a que algunos funcionarios judiciales han sido señalados o incluso capturados.
Transformación judicial
Ante la posibilidad de que los casos de corrupción continúen sin consecuencias, Hernández advirtió que la situación podría repetirse si no se emprende una reforma profunda de la justicia.
En ese sentido, ASJ plantea impulsar una iniciativa de ley relacionada con el Consejo de la Judicatura, debido a que el esquema vigente concentra en el Poder Judicial tanto la función de administrar justicia como aspectos de su operatividad cotidiana.
“Un Poder Judicial que siga administrando justicia, pero también siga administrando la operatividad diaria, eso no funciona”, sostuvo.
Bajo presión
Finalmente, Hernández señaló que algunos jueces tienen temor de actuar y mencionó casos en los que funcionarios del sistema judicial presuntamente habrían sufrido consecuencias por sus decisiones o declaraciones.
A juicio del titular de ASJ, estos hechos evidencian una problemática más profunda, vinculada con la influencia política en la justicia hondureña, por lo que consideró urgente abordar el problema de manera integral y no limitarse a señalar responsabilidades individuales. “Hay crisis, pero nadie quiere hablar de esa crisis y eso tiene que ver por la politización de la justicia”, concluyó.