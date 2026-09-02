Director de ASJ denuncia presuntos sobornos para resolver casos en el Poder Judicial

Tegucigalpa, Honduras.- Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), alertó sobre la situación que atraviesa el sistema de justicia hondureño y aseguró que algunas empresas estarían destinando recursos para obtener un "trato favorable" en los procesos judiciales que enfrentan.

Hernández aseguró que, de acuerdo con testimonios que ha conocido durante diálogos con empresarios y defensores privados, algunas compañías incluso contemplan dentro de sus presupuestos anuales un monto destinado a intervenir en la resolución de procesos judiciales.

“Ya cuando están haciendo su plan de presupuesto, tienen que presupuestar un rubro especial para resolver los casos que tienen en la justicia hondureña”, afirmó el director de ASJ, quien calificó la situación como “lamentable” y uno de los principales retos que enfrenta el país.