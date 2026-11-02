¿Tendrá efectos para Honduras las elecciones de medio mandato en EE UU?

A su criterio, donde más trabas podría enfrentar con un Congreso demócrata es en la aprobación de presupuestos y no tener el respaldo suficiente para continuar con su agenda, aunque considera que en cuanto a políticas "todo lo que el presidente Trump quería hacer lo ha hecho en sus primeros dos años de mandato", tales como decisiones arancelarias, migratorias y sanciones a otros países.Ambos entrevistados vaticinan que estos comicios darán paso a una reconfiguración interna del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales del 2028."Creo que se verían afectados y de repente los posibles candidatos o quienes dirigen el Partido Republicano podrían pensar en pedirle (a Trump) que cambie algunas situaciones para que en las próximas elecciones no sea afectado el partido", opinó Pérez.Esto daría pie a que comiencen a fortalecer la imagen de Marco Rubio (secretario de Estado) y JD Vance (actual vicepresidente), quienes se perfilan como posibles sucesores del trumpismo. Incluso, podrían surgir futuros candidatos distanciados de la línea de Trump.