¿Tendrá efectos para Honduras las elecciones de medio mandato en EE UU?

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Donald Trump se encuentra contra las cuerdas ante la posibilidad de perder respaldo de las cámaras legislativas con las elecciones de medio mandato que se celebrarán este martes en Estados Unidos. Millones de estadounidenses elegirán este día a los 435 congresistas de la Cámara de Representantes, a 35 de 100 miembros del Senado, 36 gobernadores, 6,139 legisladores estatales, entre otros cargos ejecutivos estatales. El conflicto con Irán por más de ocho meses, el encarecimiento de los combustibles a nivel internacional, las políticas migratorias endurecidas en la nación del norte, su involucramiento en la guerra ruso-ucraniana y la controvertida personalidad de Trump hacen que estos comicios estén bajo la mira del resto del mundo y Honduras, según analistas.

Desgaste

Las elecciones de medio término suelen ser un indicador de satisfacción de los pobladores con el gobierno y partido de turno. En el siglo XXI, rara vez el partido de gobierno logró conservar mayoría en ambas cámaras federales, siendo únicamente la administración de George W. Bush la que ha logrado conservar el poder en ambas con el Partido Republicano. En el primer mandato de Trump, la Cámara de Representantes se volcó a los demócratas después de las elecciones de medio término, pero los republicanos conservaron la mayoría en el Senado. En contraste, en el gobierno de Joe Biden los demócratas perdieron ambas cámaras. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

" Habrían posibles decisiones que se podrían detener en el Congreso sobre algunas situaciones de política exterior. Siempre nosotros nos vamos a ver afectados de alguna forma" Graco Pérez, analista en relaciones internacionales

Los analistas señalan que uno de los principales factores que harían perder a los republicanos es la economía, sobre qué tan afectados se ven los bolsillos de los hogares, el encarecimiento del costo de vida y el desempleo. "En los Estados Unidos votan por lo que está pasando en su política interna, en su economía interna y no por lo que está pasando a nivel internacional (...) los norteamericanos votan por situaciones un poco más domésticas", señaló el analista político Miguel Cálix Martínez. Una encuesta publicada en octubre por el Pew Research Center reflejó que el 42% de los ciudadanos consideraban "mala" la situación económica del país. Un 37% la calificaron como "regular" y solo un 21% la perciben como "excelente o buena". A lo anterior se suma que la aprobación al gobierno de magnate ha caído. En una encuesta del The New York Times y la Universidad de Siena publicada el 21 de octubre, el 59% de los entrevistados manifestó sentir insatisfacción y apenas un 36% aprueba su gestión. La pérdida de popularidad no solo la evidencian las encuestas, sino también algunas declaraciones del mismo mandatario, tal como prometer 5,000 dólares a los ciudadanos si los republicanos conservan el Poder Legislativo. "Si la votación se vuelve local, regional o estatal, al Partido Republicano le puede ir bien, pero si se vuelve una elección a nivel nacional contra el mandato de Trump, le puede ir mal al Partido Republicano", comentó a Radio América el diputado hondureño Antonio Rivera Callejas, quien ha seguido de cerca las elecciones estadounidenses.

Cargos a elegirse 35 senadores

35 senadores 435 congresistas de la Cámara de Representantes

435 congresistas de la Cámara de Representantes 36 gobernadores

36 gobernadores 6,139 legisladores estatales

Negociar

Graco Pérez, abogado y analista en temas internacionales, subrayó que aunque la presidencia no cambie, "no es lo mismo gobernar con un congreso a favor que con un congreso en contra". En caso de perder una o ambas cámaras, Trump tendrá que negociar con la oposición. La encuesta del New York Times recopiló que los demócratas tienen a su favor una intención de voto del 51% frente al 39% por parte de los republicanos en la cámara baja. En el Senado, la brecha es menor: un 46% de intención de voto para los demócratas y un 39% para los republicanos. Actualmente la Cámara de Representantes tiene 219 republicanos (se suma un independiente a estos) y 214 demócratas.

En cuanto al Senado, la mayoría la ostentan los republicanos con 53. Los demócratas cuentan con 45 senadores y otros dos que llegaron de forma independiente, pero que son afines a ellos.

Para Pérez, los republicanos le apostarán a seguir manteniendo influencia en el senado, pero no será sencillo. Hay diez estados clave en la cuerda floja que podrían girar a favor de los demócratas: Carolina del Norte, Ohio, Alaska, Maine, Texas, Michigan, Iowa, Kansas, New Hampshire y Georgia. De acuerdo a una de las simulaciones de Silver Bulletin realizada el 31 de octubre, los demócratas podrían apoderarse de estados republicanos como Texas, Iowa, Kansas, Ohio y Carolina del Norte.

Además, el New York Times en su sondeo actualizado el 2 de noviembre apunta que Michigan, Texas, Ohio, Maine y Kansas se inclinarían hacia el Partido Demócrata. En el caso de Alaska y Iowa, la ventaja de los demócratas sigue siendo estrecha en estos estados republicanos. Respecto a los gobernadores de los 50 estados, 26 son republicanos y 24 demócratas. En el caso de Puerto Rico, la gobernación está en manos del Partido Nuevo Progresista y su gobernadora se ha inclinado más al ala republicana.

"En caso de perder las dos cámaras, él (Trump) va a seguir siendo presidente, pero con un mandato más restringido. Seguramente va a seguir haciendo uso de órdenes ejecutivas y va a mantener su influencia", declaró Miguel Cálix.

59% de estadounidenses están insatisfechos con el gobierno de Trump, según una encuesta del New York Times

A su criterio, donde más trabas podría enfrentar con un Congreso demócrata es en la aprobación de presupuestos y no tener el respaldo suficiente para continuar con su agenda, aunque considera que en cuanto a políticas "todo lo que el presidente Trump quería hacer lo ha hecho en sus primeros dos años de mandato", tales como decisiones arancelarias, migratorias y sanciones a otros países. Ambos entrevistados vaticinan que estos comicios darán paso a una reconfiguración interna del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales del 2028. "Creo que se verían afectados y de repente los posibles candidatos o quienes dirigen el Partido Republicano podrían pensar en pedirle (a Trump) que cambie algunas situaciones para que en las próximas elecciones no sea afectado el partido", opinó Pérez. Esto daría pie a que comiencen a fortalecer la imagen de Marco Rubio (secretario de Estado) y JD Vance (actual vicepresidente), quienes se perfilan como posibles sucesores del trumpismo. Incluso, podrían surgir futuros candidatos distanciados de la línea de Trump.

Por otro lado, Rivera cree que si los demócratas ganan la Cámara de Representantes, estos van a querer insistir en abrir investigaciones contra el presidente y presionarán por tercera vez para intentar aplicarle un juicio político. No obstante, Cálix no ve que en estos dos próximos años los demócratas le apliquen un juicio político ya que esto "victimizaría" a Trump y a los republicanos, y, en consecuencia, sacar ventaja de ello. "Van a esperar que el gobierno vaya desfalleciendo, que se vaya cayendo. Trump va a seguir haciendo cosas para mantener su legado vivo y eso puede afectar o puede favorecer al que lo sustituya", indicó.

¿Efectos para Honduras y América Latina?

La académica del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mariana Aparicio, es del criterio de que una derrota de los republicanos traería repercusiones en los gobiernos latinoamericanos de derecha pro-Trump, como Argentina, Colombia, El Salvador y otros. Citada por CONNECTAS, dijo que si Trump pierde influencia interna, intentaría compensarla con una mayor presencia internacional. América Latina quedaría bajo la mira de América Latina en estrategias contra supuestas amenazas para la seguridad nacional y buscaría reforzar su influencia en la región ante su disputa con China. "La política migratoria, la seguridad, el fentanilo y el comercio van a seguir siendo cruciales en nuestra región", añadió.