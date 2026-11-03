Dueña de un hotel en Roatán murió en accidente de jet privado en Florida: ¿Quién era Rachael Reed?

Nueve personas que viajaban a bordo de un jet privado murieron luego de que la aeronave se estrellara en Florida, Estados Unidos. Entre las víctimas se encontraba Rachael Reed, una reconocida empresaria y dueña de un hotel en Roatán y su pareja. Aquí los detalles.
El Learjet 60, que se dirigía a las Bahamas desde Austin, Texas, se estrelló en picada contra una calle del área metropolitana de Palm Beach, Florida, Estados Unidos. ¿Qué se sabe de las víctimas?
Varios videos publicados en redes sociales muestran el momento en que la aeronave impactó fuertemente contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego, dejando un cráter en el pavimento.
Rachael Reed y su pareja, Charmi Fehr, viajaban a bordo del jet privado. También se encontraba Anita María Cetina, quien de forma preliminar se informó que trabajaba como niñera de los hijos de otra de las familias que viajaban en la aeronave y era considerada parte de ella.
Entre las víctimas también se encontraban el empresario tecnológico Adam Robinson, de 44 años; su esposa, Helen Sharp, y los dos hijos de la pareja, Emma y Charlie.
Anita María Cetina (izquierda) cuidaba de los niños de la familia Robinson. Por su parte, Rachael Reed y Charmi Fehr también formaban parte de los pasajeros que viajaban en el avión.
La aeronave era pilotada por Jeff Gregory, de 55 años, quien se desempeñaba como capitán, y Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, quien viajaba como copiloto.
Rachael Reed había desarrollado parte de su actividad empresarial en Roatán, Islas de la Bahía, donde fundó el Arca Boutique Hotel, un establecimiento que abrió sus puertas en 2023 para recibir a turistas.
Pero el crecimiento empresarial de Rachael no se detuvo allí. También transformó una propiedad histórica conocida como Island Pearl en un hotel de estilo selvático, caracterizado por sus cabañas de madera integradas al entorno natural y una propuesta de diseño ecológico.
La empresaria alternaba su vida entre Austin, Texas, y Honduras, país al que viajaba con frecuencia para atender sus negocios hoteleros. En sus redes sociales compartía parte de su estilo de vida, marcado por los viajes y las aventuras junto a su pareja, con quien protagonizaba románticas publicaciones.