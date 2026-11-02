"Se reía en mi cara, por eso la maté: confesión de un capturado por el crimen de su pareja en Argentina

En los últimos días, una mujer identificada como María Eugenia Vanina Galván, de 33 años, fue brutalmente asesinada por su pareja en la localidad de Clodomira, una ciudad de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. ¿Por qué la mató? A continuación, los detalles de la noticia que causó conmoción en el país y fuera de las fronteras.
Según el reporte de las autoridades, el sospechoso fue identificado como Julio Emilio Tejeda, de 35 años, pareja de la víctima.
El reporte indica que Tejeda le propinó alrededor de cinco puñaladas a la víctima mientras se encontraba al interior de la vivienda de su madre, donde estaba junto a su hermana y una de sus hijas de seis años cuando ocurrió el crimen. El hecho conmocionó a los habitantes de la zona, sobre todo porque María deja tres niñas.
El homicida se dio a la fuga a bordo de una motocicleta, según indica el reporte de las autoridadades locales.
Tras varios días de búsqueda, la policía logró capturar al señalado de asesinar a su pareja. La captura se efectuó durante la madrugada del sábado 31 de octubre.
Julio Emilio Tejeda fue encontrado específicamente en un predio abandonado en San Lorenzo. "Estaba con hambre y aturdido", por lo que no se opuso al arresto y confesó el crimen, indican los últimos reportes.
De acuerdo con el informe emitido por medios locales, al momento de la captura, el hombre confesó haber cometido el asesinato sin que se le preguntara.
"Cuando le pregunté por el amante, ella se reía en mi cara, por eso la maté", manifestó el capturado.
Tras la captura, las autoridades decomisaron la ropa que el sospechoso llevaba puesta, ya que tenía evidentes manchas de sangre, presuntamente perteneciente a la víctima.
Las autoridades también decomisaron la motocicleta en la que se había escapado Tejeda, fue encontrada a pocos metros de la casa de un hombre identificado únicamente como Roy, señalado en el expediente policial como el presunto amante de la fallecida.
Las prendas y el automotor de dos ruedas serán analizados por las autoridades para reconstruir el crimen. Las autoridadades señalaron que el imputado será interrogado y permanecerá recluido en el Centro Único de Detenidos. De resultar culpable, cumpliría una condena de cadena perpetua.
Mientras tanto, familiares y amigos de María le dieron el último adiós en medio del dolor. Su madre viajó desde Buenos Aires para despedirla y según se informó, sus hermanas quedarán a cargo de las pequeñas que se quedaron sin madre.