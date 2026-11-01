La flor de cempasúchil que "guía a las almas" se cortó a mano para los altares de todo México

Los productores de Atlixco, en Puebla, cierran estos días la temporada de corte y venta de cempasúchil, la flor que "guía a las almas" y que viaja a todos los rincones de México para vestir los altares de muertos este 1 y 2 de noviembre en todo el país.
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Puebla vuleve a ocupar el primer lugar nacional en producción de esta flor.
Según los datos mencionados por la Secretaría, el estado sembró más de mil hectáreas y una cosecha superior a las 9,600 toneladas, cerca de dos terceras partes de lo que se produce en el país.
La venta de esta incónica flor comenzó desde el pasado 25 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre, según lo indicado por las autoridades.
Puebla pasó de producir 1,2 millones de unidades en 2025 a 2,5 millones en 2026, más del doble en un solo año.
La floricultura de Puebla genera un valor superior a mil millones de pesos mexicanos al año y la flor de corte general alrededor de 4,000 empleos directos y 9,000 indirectos en comunidades rurales.
El ciclo empieza desde julio, con la preparación de la tierra y la sierra. Después procede el trasplante, riego y fertilización.
Cuando están listas para la época, los trabajadores cortan y seleccionan las mejores flores para que lleguen intactas a los mercados.
Allí las esperan compradores de distintos estados que las trasladan en camiones.
Tanto los floricultores buscan conservar las características del cempasúchil tradicional, sobre todo su aroma, que los distingue de algunas variedades híbridas.
El olor penetrante y disponible solo en octubre y noviembre, acompaña a una flor endémica de México con cerca de 56 especies, más de 20 pétalos amarillos, dorados o naranjas, y una vida de aproximadamente cuatro meses.
Por eso, el cempasúchil es uno de los símbolos más grandes en el Día de los Muertos. Algunos mexicanos tienen la creencia de que esta flor llama a las almas de vuelta a casa, donde las esperan con una ofrenda de comida u objetos favoritos de los que ya no están entre los vivos, manteniendo la tradición.