Hombre muere tras caer de abismo en la carretera de Santa Rosa de Copán

El fallecido fue identificado como Germán Marcos Melgar Ardón, quien se desempeñaba como pintor automotriz. De acuerdo con los primeros informes, el hombre cayó desde una altura aproximada de 40 metros en un barranco situado en una zona de terreno irregular y de difícil acceso, en las inmediaciones de una iglesia del sector.

Santa Rosa de Copán.- La tranquilidad de la comunidad de El Derrumbo, en el sector de El Torno, municipio de Santa Rosa de Copán , se vio interrumpida la tarde de este martes por un trágico hecho que dejó como saldo la muerte de un hombre de 46 años, tras caer a un abismo en las cercanías de la carretera CA-4.

Fueron vecinos del lugar quienes alertaron a las autoridades luego de percatarse de que el cuerpo se encontraba en el fondo del precipicio. Información preliminar señala que, supuestamente, Melgar Ardón habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, lo que habría contribuido a la caída.

El impacto le provocó lesiones de gravedad, entre ellas un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Al sitio equipos llegaron del Ministerio Público y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente. Tras concluir las diligencias, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Ante la ausencia de una unidad funeraria en ese momento, los parientes trasladaron el cadáver en la paila de un vehículo particular hasta su vivienda, donde es velado por familiares y amigos.

La noticia ha generado consternación entre habitantes de la comunidad y compañeros del rubro automotriz, quienes lo describieron como una persona dedicada a su trabajo.