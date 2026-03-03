  1. Inicio
Osman Javier Escobar fue asesinado por no pagar 3 mil lempiras en Choloma

Según relató su padre, el crimen habría sido cometido porque no pudo pagar 3,000 lempiras que debía tras un negocio reciente

  03 de marzo de 2026
Rigoberto Escobar reclamó en la morgue de San Pedro Sula el cuerpo de su hijo Osman Javier Escobar Morales.

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su vivienda cuando estaba acostado en su cama junto a su esposa e hijo en el barrio El Guayabal de Choloma, Cortés.

El crimen ocurrió a eso de las 8:00 de la noche del lunes, cuando un hombre con la cara cubierta con pasamontañas ingresó a la vivienda y sin mediar palabras empezó a disparar contra Osman Javier Escobar Morales, de 35 años de edad.

Don Rigoberto Escobar lamentó el asesinato de su hijo Osman Javier, a quien, según dijo, le arrebataron la vida por no pagar 3,000 lempiras.

Muy conmovido, dijo que la desgracia le empezó hace un mes cuando decidió asociarse con una persona para comprar y revender chalecos reflectivos para motociclistas. Agregó que esta persona le dio 3,000 lempiras a su hijo, pero no pudo pagárselos debido a que los necesitó para comprar medicinas a su madre que está enferma de diabetes y se puso grave.

“Esta persona le cobró el dinero a mi hijo; le dijo que le hiciera espera porque su mamá estaba enferma”, agregó.

Según la esposa de la víctima, un hombre con pasamontañas irrumpió en su vivienda y sin mediar palabras le disparó en cinco ocasiones cuando se encontraba acostado junto a ella y su hijo de tres años

