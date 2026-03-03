Osman Javier Escobar fue asesinado por no pagar 3 mil lempiras en Choloma

Cortés, Honduras.- Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de su vivienda cuando estaba acostado en su cama junto a su esposa e hijo en el barrio El Guayabal de Choloma, Cortés. El crimen ocurrió a eso de las 8:00 de la noche del lunes, cuando un hombre con la cara cubierta con pasamontañas ingresó a la vivienda y sin mediar palabras empezó a disparar contra Osman Javier Escobar Morales, de 35 años de edad.

Don Rigoberto Escobar lamentó el asesinato de su hijo Osman Javier, a quien, según dijo, le arrebataron la vida por no pagar 3,000 lempiras. Muy conmovido, dijo que la desgracia le empezó hace un mes cuando decidió asociarse con una persona para comprar y revender chalecos reflectivos para motociclistas. Agregó que esta persona le dio 3,000 lempiras a su hijo, pero no pudo pagárselos debido a que los necesitó para comprar medicinas a su madre que está enferma de diabetes y se puso grave.