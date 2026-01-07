Abigaíl Osorio, joven de 20 años hallada muerta en Choloma, ¿qué le pasó?

Una joven de 20 años de edad, fue encontrada muerta el pasado martes 6 de enero al interior de una vivienda ubicada en la colonia Cerro Verde, en Choloma, Cortés. ¿Qué le pasó? A continuación los detalles del lamentable caso.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la joven habría tomado la fatal decisión de quitarse la vida. No obstante, informaron que iniciaron las respectivas indagaciones para confirmar las circunstancias exactas de su muerte.
La noticia sobre la muerte de Abigaíl ha causado gran conmoción en Choloma, municipio en el que residía y era conocida. Familiares, amigos y vecinos expresaron su tristeza por su muerte.
Según algunos allegados, Abigaíl, conocida como "Abi", era una persona llena de vida y alegría. Sin embargo, también reconocieron que en su vida enfrentaba batallas internas, como la depresión, que muchas veces no son visibles para los demás.
"Ella era una niña aparentemente feliz, pero solo Dios y ella sabían sus verdaderas batallas. La gente no deja de señalar y juzgar (...). Una niña de 20 años con una vida por delante, hay luchas internas que no todas las vivimos ni las confrontamos de la misma manera", escribieron en redes seres cercanos de Abi.
La comunidad religiosa también expresó sus condolencias. La Iglesia de Cristo Génesis se pronunció para rogar a Dios por la vida de Abigaíl y por el consuelo de sus familiares y amigos.
"Karla Vaquiz, Maricela Vaquiz y Jimmy Mayorquin, familiares de Abi, reciben nuestras oraciones y condolencias en estos momentos difíciles", afirmó la iglesia mediante un comunicado oficial.
Mientras tanto, los familiares y amigos de Abigaíl se encuentran devastados por su repentina muerte, pues apenas había cumplido 20 años.
La comunidad en general pide mayor conciencia sobre la salud mental y el apoyo a quienes enfrentan dificultades internas.
La familia de Abigaíl y sus seres cercanos se preparan para darle el último adiós.