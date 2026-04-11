Decapitado hallan a un hombre a la orilla del río Choluteca, en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Decapitado, bajo un arbol a la orilla del río Choluteca, fue encontrado muerto un hombre la mañana de este sábado, en la capital.
El hallazgo del cadáver se dio a eso de las 6:30 de la mañana, cuando personas que residen en el pequeño reducto poblacional conocido como colonia Nora de Melgar, salieron de sus casas para iniciar la faena de extracción de arena del río Choluteca, se toparon con las partes desmembradas de un cuerpo humano.
Se trata de un hombre de tez trigueña, de estatura mediana, estaba totalmente desnudo, a quien le cortaron la cabeza y además le cercenaron sus genitales.
De acuerdo con los datos preliminares recabados en la zona, el crimen pudo haber ocurrido en la noche de ayer viernes o en la madrugada de hoy sábado, ya que es una zona habitada y fue hasta en las últimas horas que los vecinos de la Nora de Melgar reportaron el hecho violento.
El cuerpo quedó cerca del puente colgante que comunica la colonia Nora de Melgar con la zona de Las Brisas, donde se realizan las extracciones de arena en esa parte del río Choluteca.
Cadáver expuesto
Debido a la exposición del cadáver, las aves de rapiña y los animales de corral de las viviendas aledañas se estaban comiendo las partes expuestas del cuerpo de esta persona.
La Policía Nacional y personal de Medicina Forense fueron notificados del hecho y se están movilizando para realizar el respectivo levantamiento de ley y trasladar el cadáver a la morgue del Ministerio Público (MP).
Al parecer, esta persona no era vecino de ese lugar, ya que los pobladores aseguran desconocer de quién se trata. Será en Medicina Forense donde pueda realizarse la plena identificación vía métodos científicos.