Decapitado hallan a un hombre a la orilla del río Choluteca, en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Decapitado, bajo un arbol a la orilla del río Choluteca, fue encontrado muerto un hombre la mañana de este sábado, en la capital.

El hallazgo del cadáver se dio a eso de las 6:30 de la mañana, cuando personas que residen en el pequeño reducto poblacional conocido como colonia Nora de Melgar, salieron de sus casas para iniciar la faena de extracción de arena del río Choluteca, se toparon con las partes desmembradas de un cuerpo humano.

Se trata de un hombre de tez trigueña, de estatura mediana, estaba totalmente desnudo, a quien le cortaron la cabeza y además le cercenaron sus genitales.