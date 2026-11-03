Hallan hombre muerto a balazos en unos potreros de Choluteca

Choluteca, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en unos potreros ubicados en las invasiones del barrio Edén, en el sector de Los Cocheros, en Choluteca, zona sur de Honduras. De acuerdo con la información preliminar, la víctima habría sido atacada con arma de fuego y posteriormente abandonada en el lugar. El comisionado Rivera, jefe de la Policía Nacional en la zona sur del país, informó que los vecinos manifestaron haber escuchado varias detonaciones durante la noche anterior.

"Hemos recabado todo tipo de información y los vecinos nos han manifestado que escucharon disparos a eso de las 23 horas", explicó el jefe policial. Agregó que fue durante la mañana cuando los pobladores alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la presencia del cuerpo, por lo que agentes policiales se desplazaron hasta el sector. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Hoy en horas de la mañana llamaron al Sistema Nacional 911 y nosotros nos hemos hecho presentes al lugar, donde hallamos a esta víctima aparentemente ejecutada por arma de fuego", declaró. Rivera indicó que, hasta el momento, no se ha establecido la identidad del fallecido, debido a que no encontraron documentos personales durante la inspección policial.