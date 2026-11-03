Niño de 13 años muere atropellado por motociclista en Danlí

El Paraíso, Honduras.-Un menor de 13 años falleció luego de ser atropellado por un motociclista en el bulevar de la calle Circunvalación, en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, en el oriente del país.

La víctima fue identificada como Jonathan García, residente de la colonia La Concepción de esa ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, el niño se conducía en su bicicleta por el nuevo bulevar cuando fue embestido por una motocicleta, dejándolo gravemente herido.