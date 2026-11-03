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Niño de 13 años muere atropellado por motociclista en Danlí

De acuerdo con la información preliminar, el niño se conducía en su bicicleta por el nuevo bulevar cuando fue embestido por una motocicleta

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 07:05
Niño de 13 años muere atropellado por motociclista en Danlí

La bicicleta del menor quedó destruida por el fuerte impacto del motociclista.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.-Un menor de 13 años falleció luego de ser atropellado por un motociclista en el bulevar de la calle Circunvalación, en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, en el oriente del país.

La víctima fue identificada como Jonathan García, residente de la colonia La Concepción de esa ciudad.

De acuerdo con la información preliminar, el niño se conducía en su bicicleta por el nuevo bulevar cuando fue embestido por una motocicleta, dejándolo gravemente herido.

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Tras el accidente, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital Gabriela Alvarado, en Danlí, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

El hecho ha causado consternación entre familiares y habitantes de la zona, quienes lamentaron la muerte del pequeño.

Se desconoce si las autoridades detuvieron al conductor.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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