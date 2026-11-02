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A disparos asesinan al reconocido empresario Eddy Cabrera en Utila

El reconocido empresario perdió la vida tras ser baleado en su vivienda en Utila. Fue trasladado en una avioneta hacia La Ceiba, donde se confirmó su deceso

  • Actualizado: 02 de noviembre de 2026 a las 17:08
A disparos asesinan al reconocido empresario Eddy Cabrera en Utila

Como Eddy Cabrera fue identificada la víctima del ataque armado.

Foto: cortesía redes sociales

Honduras.- El reciente domingo 1 de noviembre, un reconocido empresario fue asesinado a disparos mientras se encontraba en su vivienda situada en Utila, Islas de la Bahía.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima respondía en vida al nombre de Eddy Cabrera, quien era un comerciante en la zona.

Los primeras versiones apuntan a que hombres encapuchados y fuertemente armados ingresaron a su residencia y que, sin mediar palabras iniciaron el ataque armado en su contra.

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Ante las graves heridas, el reconocido empresario fue movilizado por miembros del cuerpo de socorro en ambulancia, en busca de atención médica. Luego transportado en una avioneta hacia el Aeropuerto Internacional Golosón (Guillermo Anderson) en La Ceiba, Atlántida.

Lamentablemente, los paramedicos confirmaron su muerte minutos después de que la aeronave aterrizara en tierra firme debido a la gravedad de las heridas.

Hasta ahora se desconoce el móvil del crimen. Se espera que las autoridades investiguen el caso para determinar por qué le quitaron la vida a Cabrera y quiénes son los autores.

La víctima fue movilizada en una avioneta hacia La Ceiba, donde se confirmó su muerte poco después del aterrizaje.

La víctima fue movilizada en una avioneta hacia La Ceiba, donde se confirmó su muerte poco después del aterrizaje.

(Foto: cortesía redes sociales)

De momento, no hay más detalles sobre el hecho violento. Sin embargo, la noticia de la muerte del comerciante se ha extendido causando conternación en su familia y todos aquellos que lo conocían.

"Con mucho respeto, que se haga justicia por los muertos en Honduras". "Mi más sentido pésame para su familia". "Lo conocía desde niño, y su familia ha sido muy querida. Es un dolor insoportable", son solo algunos de los cientos de comentarios que se leen en redes sociales.

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"Mis condolencias para la familia Cabrera, descansa en paz, amigo". "Mis condolencias a los familiares y amigos de Eddy y brille para él la luz perpetua. Fortaleza y resignación a a sus familiares y amistades", agregaron otros usuarios.

Mientras la familia se prepara para darle el último adiós a Cabrera, los pobladores de la zona piden a las autoridades policiales mayor seguridad y que se haga justicia en el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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