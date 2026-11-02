11 sectores de la capital son intervenidos por operativos contra chatarras

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 287 vehículos en estado de abandono y convertidos en chatarra fueron decomisados por las autoridades municipales en diferentes sectores del Distrito Central, como parte de los operativos de recuperación de espacios públicos.

Las acciones son ejecutadas por la Policía Municipal desde el pasado 17 de agosto, fecha en que comenzó la Operación Cero Chatarra en distintos puntos de la capital hondureña.

César Castellanos, director de la Policía Municipal del Distrito Central, informó que los decomisos se mantienen de manera permanente y que diariamente retiran automotores que permanecen abandonados en calles y espacios públicos.

"Tenemos un aproximado de 287 vehículos decomisados que han sido trasladados a la chatarrera por estar en abandono y convertirse en chatarra", detalló Castellanos.