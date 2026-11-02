11 sectores de la capital son intervenidos por operativos contra chatarras

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 287 vehículos en estado de abandono y convertidos en chatarra fueron decomisados por las autoridades municipales en diferentes sectores del Distrito Central, como parte de los operativos de recuperación de espacios públicos.
Las acciones son ejecutadas por la Policía Municipal desde el pasado 17 de agosto, fecha en que comenzó la Operación Cero Chatarra en distintos puntos de la capital hondureña.
César Castellanos, director de la Policía Municipal del Distrito Central, informó que los decomisos se mantienen de manera permanente y que diariamente retiran automotores que permanecen abandonados en calles y espacios públicos.
"Tenemos un aproximado de 287 vehículos decomisados que han sido trasladados a la chatarrera por estar en abandono y convertirse en chatarra", detalló Castellanos.
El funcionario explicó que los operativos se desarrollan en diferentes colonias, barrios y residenciales de Tegucigalpa y Comayagüela, donde se han identificado automóviles que permanecen estacionados durante largos períodos.
Entre los sectores intervenidos figura la colonia Miraflores, donde los equipos municipales realizan acciones para retirar vehículos que obstaculizan la circulación y ocupan espacios destinados al estacionamiento público.
También se han ejecutado decomisos en las colonias Buenos Aires, Las Colinas, Kennedy y Suyapa, como parte de las intervenciones que buscan mantener despejadas las vías.
A estos puntos se suman el barrio Guadalupe, la colonia Sagastume y el barrio El Manchén, sectores donde las autoridades municipales han identificado automotores en condiciones de abandono.
Las acciones también llegaron a las residenciales Loma Verde y Miraflores, así como a la colonia Vegas del Country, donde se desarrollaron operativos para retirar vehículos considerados chatarra.
Castellanos manifestó que los trabajos continuarán en diferentes sectores de la ciudad, debido a que las cuadrillas municipales mantienen recorridos para identificar nuevos automotores que incumplen las disposiciones municipales.
La acumulación de vehículos abandonados representa un problema para los vecinos, debido a que reduce los espacios disponibles para estacionarse y puede generar dificultades para la circulación vehicular y peatonal.
Las autoridades municipales prevén mantener las intervenciones en otros sectores del Distrito Central, con el propósito de retirar más unidades y mejorar el ordenamiento de los espacios públicos.