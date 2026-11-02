Salud desparasita a más de 217,000 escolares en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud inició una jornada de desparasitación dirigida a los niños de las escuelas del Distrito Central, como parte de la segunda ronda de la Campaña Nacional de Desparasitación a Educandos 2026.
La iniciativa está orientada a prevenir las infecciones parasitarias y proteger la salud de la población estudiantil.
Con esta campaña se beneficiará a 217,382 estudiantes de la capital. La actividad fue inaugurada por la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central (RSM-DC) en las canchas de fútbol José Simón Azcona, ubicadas en la colonia Kennedy, donde también se desarrolló una jornada de salud familiar.
La campaña se desarrolla bajo el lema “Estudiemos felices sin lombrices” y busca reducir las infecciones parasitarias intestinales que afectan principalmente a la niñez y adolescencia.
Según las autoridades de Salud, la meta es desparasitar a 108,611 niñas y 108,771 niños de los niveles de prebásica, básica y media, con edades comprendidas entre los tres y 18 años.
El lanzamiento en la colonia Kennedy también permitió acercar diferentes servicios médicos a las familias que residen en este sector de la capital, como parte de la jornada organizada por el personal sanitario.
Las infecciones parasitarias pueden provocar afectaciones en el estado nutricional, el crecimiento y el desarrollo de los menores, además de repercutir en su aprendizaje y rendimiento académico.
Por esa razón, la segunda ronda de desparasitación contempla acciones preventivas dirigidas a los escolares, con el propósito de mejorar sus condiciones de salud y contribuir a su desarrollo integral.
A nivel nacional, las autoridades proyectan beneficiar a 1,730,601 educandos mediante intervenciones en 26,248 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales.
La actividad contó con el acompañamiento de Acción contra el Hambre, UNICEF, el patronato de la colonia Kennedy, Cruz Verde y la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).
Las autoridades sanitarias destacaron que la participación de estas organizaciones permite fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones de salud, los cooperantes y las comunidades para ampliar las acciones de prevención.