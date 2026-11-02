Salud desparasita a más de 217,000 escolares en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud inició una jornada de desparasitación dirigida a los niños de las escuelas del Distrito Central, como parte de la segunda ronda de la Campaña Nacional de Desparasitación a Educandos 2026. La iniciativa está orientada a prevenir las infecciones parasitarias y proteger la salud de la población estudiantil. Con esta campaña se beneficiará a 217,382 estudiantes de la capital. La actividad fue inaugurada por la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central (RSM-DC) en las canchas de fútbol José Simón Azcona, ubicadas en la colonia Kennedy, donde también se desarrolló una jornada de salud familiar.

La campaña se desarrolla bajo el lema “Estudiemos felices sin lombrices” y busca reducir las infecciones parasitarias intestinales que afectan principalmente a la niñez y adolescencia. Según las autoridades de Salud, la meta es desparasitar a 108,611 niñas y 108,771 niños de los niveles de prebásica, básica y media, con edades comprendidas entre los tres y 18 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El lanzamiento en la colonia Kennedy también permitió acercar diferentes servicios médicos a las familias que residen en este sector de la capital, como parte de la jornada organizada por el personal sanitario.