Inicia segunda jornada de desparasitación para más de 1.7 millones de estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1.7 millones de estudiantes de prebásica, básica y media serán beneficiados con la segunda ronda de la Campaña Nacional de Desparasitación de Educandos, que comenzó este lunes 26 de octubre a nivel nacional.
Bajo el lema “Estudiemos felices sin lombrices”, la campaña busca prevenir las parasitosis intestinales en la población estudiantil mediante la administración de medicamentos desparasitantes en los centros educativos del país.
La jornada es coordinada por la Secretaría de Salud (Sesal) y la Secretaría de Educación (Seduc), con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La meta para esta segunda ronda es atender a estudiantes matriculados en 26,248 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional.
Del total de beneficiarios previstos, 213,803 corresponden a niños y niñas de prebásica, de entre 3 y 5 años; mientras que 1,339,834 son estudiantes de básica, con edades de 6 a 15 años.
Asimismo, la jornada contempla la desparasitación de 176,964 jóvenes matriculados en educación media, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años.
La campaña también incluye desparasitar a docentes y personal administrativo de los centros educativos, como parte de las medidas para promover la prevención y el cuidado de la salud en la comunidad escolar.
La jornada de desparasitación se extenderá hasta el próximo viernes 6 de noviembre, dieron a conocer las autoridades sanitarias.
La desparasitación consiste en administrar medicamentos para eliminar los parásitos que pueden afectar la salud de las personas. Como medida preventiva, la campaña se desarrolla dos veces al año.
Con esta segunda jornada de 2026, las instituciones involucradas buscan reducir el riesgo de infecciones parasitarias entre los estudiantes y contribuir a su bienestar durante el año lectivo.
Durante la campaña, el personal sanitario resaltará a los estudiantes la importancia de mantener hábitos adecuados de higiene para reducir el riesgo de contraer parásitos intestinales, entre ellos el lavado correcto de manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño.