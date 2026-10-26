Inicia segunda jornada de desparasitación para más de 1.7 millones de estudiantes

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1.7 millones de estudiantes de prebásica, básica y media serán beneficiados con la segunda ronda de la Campaña Nacional de Desparasitación de Educandos, que comenzó este lunes 26 de octubre a nivel nacional. Bajo el lema “Estudiemos felices sin lombrices”, la campaña busca prevenir las parasitosis intestinales en la población estudiantil mediante la administración de medicamentos desparasitantes en los centros educativos del país. La jornada es coordinada por la Secretaría de Salud (Sesal) y la Secretaría de Educación (Seduc), con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La meta para esta segunda ronda es atender a estudiantes matriculados en 26,248 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional. Del total de beneficiarios previstos, 213,803 corresponden a niños y niñas de prebásica, de entre 3 y 5 años; mientras que 1,339,834 son estudiantes de básica, con edades de 6 a 15 años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo, la jornada contempla la desparasitación de 176,964 jóvenes matriculados en educación media, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años. La campaña también incluye desparasitar a docentes y personal administrativo de los centros educativos, como parte de las medidas para promover la prevención y el cuidado de la salud en la comunidad escolar. La jornada de desparasitación se extenderá hasta el próximo viernes 6 de noviembre, dieron a conocer las autoridades sanitarias.