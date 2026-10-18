ICF invierte L120 millones en la producción de café y plantas forestales

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 120 millones de lempiras destina anualmente el Instituto de Conservación Forestal (ICF) a la producción de plantas de café y especies forestales, que contempla cultivar 15 millones de plantas en Honduras.
El director del ICF, José Armando Ramírez, explicó que, de los 15 millones de plantas previstas, 14 millones corresponden a café y un millón a especies forestales, y la producción se concentra en cinco megaviveros ubicados en Copán, Yoro, Francisco Morazán, Comayagua y Olancho.
Cada planta tiene un costo de 7.43 lempiras, desde su producción en vivero hasta su traslado y establecimiento en el campo, detalló el funcionario.
La iniciativa forma parte del proyecto Agrobosque, que busca combinar la producción agrícola con la recuperación de la cobertura forestal en terrenos privados, donde los propietarios mantienen cultivos como café y cardamomo.
La iniciativa también busca mejorar la cobertura forestal en terrenos privados donde los propietarios mantienen cultivos agrícolas. En estos espacios, el ICF promueve la combinación de actividades productivas con especies forestales.
“Al propietario no podemos exigirle que sea una plantación pura de bosque, entonces hacemos combinación con sus cultivos para poder mejorar esta cobertura forestal”, explicó Ramírez.
Ubicación de fincas cafetaleras
Además de la producción de plantas, el funcionario apuntó que trabajan en conjunto con el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la georreferenciación de parcelas cafetaleras.
El proceso busca delimitar con mayor precisión los terrenos y corregir errores de levantamientos anteriores que podrían ubicar a productores dentro de áreas protegidas, cuando sus parcelas no corresponden a esos espacios.
Según Ramírez, el Gobierno también desarrolla una aplicación para que los caficultores registren sus terrenos, establezcan sus polígonos y permitan analizar si han ocurrido cambios en la cobertura forestal después del año 2020.
Además, la herramienta se vincula con la emisión gratuita de certificados de no deforestación, documentos que permiten verificar las condiciones de las parcelas.