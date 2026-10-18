ICF invierte L120 millones en la producción de café y plantas forestales

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 120 millones de lempiras destina anualmente el Instituto de Conservación Forestal (ICF) a la producción de plantas de café y especies forestales, que contempla cultivar 15 millones de plantas en Honduras.

El director del ICF, José Armando Ramírez, explicó que, de los 15 millones de plantas previstas, 14 millones corresponden a café y un millón a especies forestales, y la producción se concentra en cinco megaviveros ubicados en Copán, Yoro, Francisco Morazán, Comayagua y Olancho.

Cada planta tiene un costo de 7.43 lempiras, desde su producción en vivero hasta su traslado y establecimiento en el campo, detalló el funcionario.

La iniciativa forma parte del proyecto Agrobosque, que busca combinar la producción agrícola con la recuperación de la cobertura forestal en terrenos privados, donde los propietarios mantienen cultivos como café y cardamomo.