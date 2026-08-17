Proyecto Agrobosques beneficiará a 5,000 cafetaleros en Honduras

El proyecto comprende la entrega de 15 millones de plantas de café, destinadas a renovar y fortalecer 5,000 manzanas del parque cafetalero nacional, beneficiando a 5,000 productores.

Tegucigalpa, Honduras. -El sector cafetalero hondureño se prepara para sumar en la cosecha 2027-2028 más de 125,000 quintales de café a la producción nacional , lo que representará una generación de más de 50 millones de dólares en divisas, como resultado del proyecto Agrobosques , que impulsa el Gobierno a través del Instituto de Conservación Forestal (ICF).

Además, esta tecnología utiliza variedades certificadas y uniformes, reduce los costos de transporte y contribuye al cuidado del medio ambiente al sustituir las tradicionales bolsas plásticas por mallas biodegradables.

En los megaviveros se incorporó la tecnología Ecopil, un innovador sistema que permite obtener plantas de café que producen su primera cosecha a los 18 meses, comparado con el sistema tradicional, cuyo período de inicio de producción es de 36 meses.

Las autoridades del ICF comenzaron con el proceso de entrega de las plantas a los caficultores beneficiados con el programa en diversas partes del país. El objetivo es que puedan sembrarlas y comenzar a ver los resultados en la cosecha 2027-2028.

Con el proyecto también se plantea mejorar el rendimiento de las fincas, elevando la productividad hasta 30 quintales por manzana, contribuyendo a mejorar los ingresos de las familias productoras y aumentando la oferta exportable del café hondureño.

En Agrobosques, el Gobierno está invirtiendo 79 millones de lempiras, que son recursos no retornables. Mientras, los productores deben poner a disposición sus tierras, aportan los fertilizantes, realizan la siembra, adoptan prácticas agroforestales y se encargan del manejo adecuado de las plantas recibidas.

Además de su impacto productivo y económico, Agrobosques genera más de 1,000 empleos directos y alrededor de 2,000 indirectos por año, principalmente en comunidades vinculadas con la actividad cafetalera, informó Gabriel Guevara, alcalde de Veracruz, Copán.

El proyecto también está orientado al cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad, trazabilidad y cero deforestación, aspectos cada vez más relevantes para mantener y ampliar el acceso del café hondureño a mercados internacionales, como el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y los objetivos del Acuerdo de Cumplimiento de la NDC de París, promoviendo una caficultura sostenible y comprometida con la protección de los bosques y la reducción del impacto ambiental.

Por esta razón, la iniciativa contempla la entrega de un millón de plantas forestales, con el objetivo de que los productores puedan establecer sistemas agroforestales junto con sus plantaciones de café, contribuyendo a la protección del medio ambiente y a una caficultura más sostenible.

Con Agrobosques, el Gobierno busca acelerar la renovación del parque cafetalero, elevar la productividad de los pequeños productores, generar empleo rural y fortalecer uno de los principales motores de la economía hondureña mediante una mayor producción, exportaciones y generación de divisas.

Por su parte, Glenda Mancía, productora de café de Trinidad, Santa Bárbara, beneficiada con el programa, dijo sentirse "muy agradecida con las autoridades del Gobierno por impulsar esta iniciativa, que permitirá renovar las fincas e incrementar la producción de café".

“Excelente labor la que está realizando Agrobosques, ayudándonos con plantas para nuestras parcelas”, expresó Mancia.

La productora destacó la importancia de que las autoridades gubernamentales den continuidad a este proyecto, para que pueda seguir apoyando a los pequeños productores hondureños e impulsando un rubro que genera un importante impacto en empleo y divisas para el país.