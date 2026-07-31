Por falta de pago del gobierno se quedan sin empleo 1,000 personas en proyecto ambiental

Tegucigalpa, Honduras.- El incumplimiento del gobierno a la Unión Nacional de Caficultores de Honduras (Unecafeh) mantiene en la calle y sin empleo a más de mil personas, al paralizarse un proyecto que buscaba enfrentar la deforestación del país. El problema se deriva en la falta de pago de al menos 50 millones de lempiras para continuar con el proyecto Agrobosques, una iniciativa forestal y agrícola impulsada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Hay un incumplimiento en el desembolso de fondos por parte del Gobierno a la Unión Nacional de Caficultores de Honduras (UNECAFEH). Al no disponer de los recursos financieros no ha habido otra alternativa que paralizar el proyecto dejando a la deriva al menos a unas mil personas, provocando un fuerte impacto económico para las familias que directa e indirectamente han tenido vínculos con estas actividades.

Esta situación ha conducido a congelar todas las actividades en los megaviveros ubicados en Comayagua, Santa Rosa de Copán, Juticalpa, Catacamas y Yoro. El proyecto ha sido considerado innovador en América Latina no solo por el impacto en la renovación del bosque, y en la cultura del café, sino que lleva implícito la protección integral del medio ambiente, a prescindir del uso de la bolsa plástica.

Una nueva tecnología

Según se explicó, Agrobosques fue creado para apoyar a los productores mediante la tecnología Ecopil, una innovación orientada a fortalecer las prácticas ambientales, impulsar la renovación de fincas y promover una producción cafetalera más sostenible. La principal tarea que ha tenido es la producción de 30 millones de plantas para programas de reforestación, recuperación de áreas degradadas y fortalecimiento de las fincas cafetaleras en todo el país, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sostenible del sector agroforestal. De acuerdo a los conocedores del proyecto, el incumplimiento del gobierno no solo deja a mil personas en la calle, sino que amenaza con retrasar la producción, distribución y siembra de millones de plantas de café.