Sector camaronero reporta producción estable pese a retos del mercado

Tegucigalpa, Honduras.- El sector camaronero mantiene indicadores favorables de producción y continúa trabajando para fortalecer una actividad clave para la economía de la zona sur del país. Así lo dio a conocer Benigno Rodríguez, representante de Granjas Marinas del Sur, tras sostener una reunión con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), donde se expuso la situación actual de la industria.

Se destacó que, pese a los desafíos del mercado y las condiciones climáticas, "la producción se mantiene estable en comparación con el año anterior". Rodríguez explicó que el objetivo del encuentro fue informar sobre la realidad que vive el rubro y fortalecer la relación entre el Estado y la empresa privada para buscar soluciones conjuntas que permitan garantizar la sostenibilidad de la actividad. “En momentos de crisis no podemos salir corriendo. Este sector tiene 54 años de historia y hemos demostrado que podemos salir adelante. Creemos que de esta situación podemos salir gananciosos todos: el Estado, la empresa privada y la sociedad”, expresó.

El representante de Granjas Marinas del Sur destacó que la industria camaronera continúa siendo uno de los principales motores económicos de la zona sur del país. Detalló que el rubro genera entre 230 y 270 millones de dólares anuales en divisas, dependiendo de las condiciones del mercado. Además de aproximadamente 20 mil empleos directos y alrededor de 100 mil empleos indirectos vinculados a la cadena productiva. La producción de camarón se concentra principalmente en los departamentos de Choluteca y Valle, con una importante participación en el municipio de Marcovia, en Choluteca, considerada una de las áreas de mayor producción del rubro.