La crisis de la industria camaronera

La industria camaronera de la zona sur de Honduras enfrenta actualmente la peor crisis de su historia, marcada por la ruptura de relaciones diplomáticas de Honduras con Taiwán para potenciar relaciones con China, en el gobierno de Xiomara Castro.

Periodistas de la Unidad Investigativa de EL HERALDO constataron en el terreno la grave situación a la que se enfrentan los pobladores de las comunidades donde hasta hace unos años funcionaban las camaroneras que se vieron obligadas a cerrar operaciones tras quedarse sin su principal mercado de exportación.

Las cifras de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah) confirman el impacto: al menos 220 fincas se han visto afectadas, impactando directamente a unos 6,000 trabajadores, lo que en una región donde las alternativas económicas son escasas, el cierre de las camaroneras es sinónimo de mayor migración y pobreza extrema.

Los datos también reflejan que la promesa de que China absorbería la producción hondureña no se cumplió; en 2025, el gigante asiático apenas adquirió 753,206 libras, una cifra ínfima frente a las expectativas de los productores.

Lo cierto es que la pérdida de los beneficios arancelarios que ofrecía el mercado taiwanés dejó un vacío que China no ha logrado llenar. A esto se suman factores críticos como los altos costos de producción, la feroz competencia internacional y los efectos del cambio climático en los cultivos, elementos que han golpeado la competitividad del sector en los últimos años.

De ahí que hoy, la industria camaronera de la zona sur demanda de una estrategia integral que les permita ponerse nuevamente de píe, que gobierno y empresarios tracen una ruta de salvamento para el sector, porque lo único claro que hay hasta ahora es que si la industria camaronera muere, mueren con ella las esperanzas de miles de familias que dependían de la misma.