Construyen huellas en la colonia Mololoa para mejorar el acceso durante las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción de nuevas huellas en las calles de la colonia Mololoa busca resolver uno de los problemas que durante años han enfrentado sus habitantes: la dificultad para entrar y salir de sus viviendas cuando llueve. Las obras se encuentran en ejecución y contemplan la colocación de huellas de concreto para mejorar las condiciones de circulación en este sector de la capital. José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que los trabajos buscan sustituir las condiciones de las calles de tierra por accesos más transitables.

“Estamos haciendo unas huellas, la idea es tratar de repararles sus calles para que sea más fácil, que no sea de tierra, peor con lluvia en los inviernos, y ayudar a la zona”, detalló Sierra.

Calles de tierra se vuelven intransitables durante el invierno

Los residentes de la colonia han denunciado durante años el deterioro de sus calles, especialmente porque la acumulación de lodo durante la temporada lluviosa dificulta el paso de vehículos y peatones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuando las precipitaciones son intensas, algunos tramos se vuelven prácticamente intransitables, lo que complica el acceso a las viviendas y los desplazamientos diarios de las familias. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, señaló que la intervención representa un cambio para los habitantes que durante años han tenido que enfrentar esas condiciones. “Solo es arreglar la calle, pero no nos damos cuenta del enorme beneficio que una calle tiene para una comunidad. Estas calles antes eran completamente de tierra; cuando llovía, era un montón de desastres”, expresó el edil. Zelaya agregó que el propósito de estas obras es mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en comunidades con problemas de acceso.

Maquinaria trabaja en la zona