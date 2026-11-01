Alcaldía prepara operativos contra cobros ilegales por estacionar

Tegucigalpa, Honduras.- Los cobros ilegales por estacionar en la vía pública y la ocupación indebida de calles y aceras continúan entre los problemas que enfrenta la capital, por lo que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prepara nuevas intervenciones para recuperar los espacios públicos.

Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, informó que desde hace varios meses las autoridades reciben denuncias sobre personas que imponen tarifas por utilizar espacios de estacionamiento en calles y otros sectores públicos de la ciudad.

"Hemos estado atendiendo numerosas denuncias relacionadas con personas que se dedican a imponer tarifas por el uso de la vía pública como estacionamiento", manifestó el funcionario.

Esperanza detalló que ya han procesado reportes en zonas como La Campaña y San Felipe. Además, indicó que recientemente los equipos municipales analizaron una denuncia en las cercanías del Seguro Social, donde particulares se apropian de las aceras y espacios públicos.

"La calle es pública. Nadie está autorizado para cobrarle a ninguna persona por utilizarla", enfatizó el portavoz.