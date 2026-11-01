Alcaldía prepara operativos contra cobros ilegales por estacionar

Tegucigalpa, Honduras.- Los cobros ilegales por estacionar en la vía pública y la ocupación indebida de calles y aceras continúan entre los problemas que enfrenta la capital, por lo que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) prepara nuevas intervenciones para recuperar los espacios públicos.
Josué Esperanza, vocero de la Policía Municipal, informó que desde hace varios meses las autoridades reciben denuncias sobre personas que imponen tarifas por utilizar espacios de estacionamiento en calles y otros sectores públicos de la ciudad.
"Hemos estado atendiendo numerosas denuncias relacionadas con personas que se dedican a imponer tarifas por el uso de la vía pública como estacionamiento", manifestó el funcionario.
Esperanza detalló que ya han procesado reportes en zonas como La Campaña y San Felipe. Además, indicó que recientemente los equipos municipales analizaron una denuncia en las cercanías del Seguro Social, donde particulares se apropian de las aceras y espacios públicos.
"La calle es pública. Nadie está autorizado para cobrarle a ninguna persona por utilizarla", enfatizó el portavoz.
Ante esta situación, las autoridades municipales hicieron un llamado a los capitalinos para que denuncien estos cobros y permitan que los equipos correspondientes investiguen los casos, apliquen las sanciones y retiren a quienes ocupan ilegalmente estos espacios.
Ordenamiento
Por otra parte, la Policía Municipal anunció que esta semana comenzará una intervención en la sexta avenida de Comayagüela, como parte de un plan para recuperar las principales vías de circulación de esta ciudad gemela de Tegucigalpa.
El operativo comprenderá el tramo desde los puentes Carías y se extenderá a lo largo de la sexta avenida, donde las autoridades identificaron vehículos mal estacionados, vendedores ambulantes y actividades de carga y descarga en lugares no autorizados.
"Los vendedores ambulantes se apropian indebidamente de espacios en medio de la avenida, mientras que los camiones de carga y descarga realizan sus actividades en lugares no autorizados", explicó Esperanza.
A estas situaciones se suma la circulación del transporte público, que contribuye a generar congestionamientos, principalmente durante las horas pico, cuando el movimiento comercial y vehicular aumenta en este sector de Comayagüela.
En el operativo de ordenamiento participarán agentes de la Policía Municipal, la Gerencia de Orden Público y la Dirección General de Transporte, mediante un dispositivo integrado por 40 policías municipales que tendrán la responsabilidad de recuperar los espacios ocupados indebidamente.
"El objetivo es permitir que los vehículos circulen de manera segura y, lo más importante, garantizar que los peatones puedan transitar sin riesgos", concluyó Esperanza.