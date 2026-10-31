Las FF AA ejecutan la operación "Cierre de Ciudad", con acciones militares en salidas de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Con la finalidad de disuadir el actuar criminal de organizaciones delictivas y la delincuencia cómun, las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutan este sábado -31 de octubre- la operación "Cierre de Ciudad".

Estas acciones de seguridad por parte del ente armado se llevan a cabo en las salidas y entradas a la capital de la República. Para el caso, hay retenes ubicados en la salida al sur, al norte, a oriente, hacia la zona del departamento de Olancho y en la carretera que conduce hacia los municipios de Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

Efectivos de la entidad castrense montaron fuertes operativos móviles en retenes y puntos de control, como parte de estos dispositivos de seguridad.