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Las FF AA ejecutan la operación "Cierre de Ciudad", con acciones militares en salidas de la capital

Los pasajeros de las unidades del transporte público de ciertas rutas interurbanas son bajadas de estas durante el operativo, para revisar que no lleven armas

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 10:00
Las FF AA ejecutan la operación Cierre de Ciudad, con acciones militares en salidas de la capital

Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras hacen los registros de rigor a los pasajeros de un bus interurbano.

 Foto: Cortesía FF AA

Tegucigalpa, Honduras.- Con la finalidad de disuadir el actuar criminal de organizaciones delictivas y la delincuencia cómun, las Fuerzas Armadas de Honduras ejecutan este sábado -31 de octubre- la operación "Cierre de Ciudad".

Estas acciones de seguridad por parte del ente armado se llevan a cabo en las salidas y entradas a la capital de la República. Para el caso, hay retenes ubicados en la salida al sur, al norte, a oriente, hacia la zona del departamento de Olancho y en la carretera que conduce hacia los municipios de Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

Efectivos de la entidad castrense montaron fuertes operativos móviles en retenes y puntos de control, como parte de estos dispositivos de seguridad.

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Mario Rivera, portavoz de las FF AA, explicó que son parte de "estas estrategias de seguridad que se están implementando para continuar disminuyendo la incidencia delictiva, las Fuerzas Armadas, a través, de la Policía Militar del Orden Público, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, están ejecutando esta operación de cierre de ciudad".

¿De qué se trata?

Rivera detalló que "se estan realizando inspecciones en autobuses, vehiculos particulares y a personas que se conducen en motocicletas, para verificar que no transporten armas de fuego, sustancias prohibidas u otro tipo de ilicitos".

Militares femeninas también hacen su labor con las damas que viajan en las unidades del transporte.

Militares femeninas también hacen su labor con las damas que viajan en las unidades del transporte.

 (Foto: Cortesía FF AA)

Esta operación se lleva a cabo en el marco de las labores de seguridad ciudadana implementadas por la Agencia Nacional Contra el Crimen; en este caso, en la capital.

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Usuarios del transporte interurbano que viaja para las zonas aledañas a la capital, tal es el caso de Amarateca, Ciudad España, Valle de Ángeles, Santa Lucía, Cantarranas, entre otras, son bajados de las unidas para verificar que no porten armas de fuego, drogas, y otros.

Para ello, también se están apoyando con los binomios caninos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), entrenados para detectar drogas y armas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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