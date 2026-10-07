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Fuerzas Armadas inspeccionan terminales de buses en varios sectores del país

Las Fuerzas Armadas reforzaron las operaciones de seguridad en terminales de buses y otros puntos del país durante el feriado de la Semana Morazánica

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 11:43
Fuerzas Armadas inspeccionan terminales de buses en varios sectores del país

Efectivos de las Fuerzas Armadas acompañados de caninos realizan inspecciones en las terminales de transporte interurbano de las principales ciudades del país.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas han intensificado las operaciones de seguridad en el marco de la Semana Morazánica, con el propósito de brindar seguridad a la población.

Este día, binomios del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizan inspecciones en terminales de buses interurbanos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país.

Honduras: Militares y policÃ­as brindan seguridad en terminales de buses

Los miembros de la institución castrense realizan registros en las unidades de transporte y a los pasajeros para verificar que no lleven armas de fuego, armas blancas o sustancias prohibidas.

"Son aproximadamente 20,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público y Batallón Humanitario y de Rescate, participan en las operaciones de seguridad a nivel nacional", dijo el capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas.

"Las Fuerzas Armadas mantienen presencia a través de retenes y puntos de control en las principales salidas de la capital y se realizan patrullajes en playas, balnearios y centros turísticos en todo el país", detalló Rivera.

Presencia militar en transporte público de la capital de Honduras

Además, explicó que se han instalado áreas de descanso, talleres móviles y puestos de socorro para apoyar a la población que se desplaza a diferentes sectores del territorio nacional.

Rivera aseguró que las operaciones de seguridad se mantendrán hasta el domingo 11 de octubre, cuando regresen las personas que se han desplazado a los principales centros de diversión o a sus lugares de origen.

En relación con las acciones realizadas, Rivera, vocero militar, dio a conocer que se busca que la población "pueda circular con la mayor tranquilidad en este periodo de vacaciones".

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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