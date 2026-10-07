Fuerzas Armadas inspeccionan terminales de buses en varios sectores del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas han intensificado las operaciones de seguridad en el marco de la Semana Morazánica, con el propósito de brindar seguridad a la población.
Este día, binomios del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizan inspecciones en terminales de buses interurbanos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país.
Los miembros de la institución castrense realizan registros en las unidades de transporte y a los pasajeros para verificar que no lleven armas de fuego, armas blancas o sustancias prohibidas.
"Son aproximadamente 20,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público y Batallón Humanitario y de Rescate, participan en las operaciones de seguridad a nivel nacional", dijo el capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas.
"Las Fuerzas Armadas mantienen presencia a través de retenes y puntos de control en las principales salidas de la capital y se realizan patrullajes en playas, balnearios y centros turísticos en todo el país", detalló Rivera.
Además, explicó que se han instalado áreas de descanso, talleres móviles y puestos de socorro para apoyar a la población que se desplaza a diferentes sectores del territorio nacional.
Rivera aseguró que las operaciones de seguridad se mantendrán hasta el domingo 11 de octubre, cuando regresen las personas que se han desplazado a los principales centros de diversión o a sus lugares de origen.
En relación con las acciones realizadas, Rivera, vocero militar, dio a conocer que se busca que la población "pueda circular con la mayor tranquilidad en este periodo de vacaciones".