Fuerzas Armadas inspeccionan terminales de buses en varios sectores del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas han intensificado las operaciones de seguridad en el marco de la Semana Morazánica, con el propósito de brindar seguridad a la población. Este día, binomios del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizan inspecciones en terminales de buses interurbanos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades del país.

Los miembros de la institución castrense realizan registros en las unidades de transporte y a los pasajeros para verificar que no lleven armas de fuego, armas blancas o sustancias prohibidas. "Son aproximadamente 20,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Militar del Orden Público y Batallón Humanitario y de Rescate, participan en las operaciones de seguridad a nivel nacional", dijo el capitán Mario Rivera, vocero de las Fuerzas Armadas. "Las Fuerzas Armadas mantienen presencia a través de retenes y puntos de control en las principales salidas de la capital y se realizan patrullajes en playas, balnearios y centros turísticos en todo el país", detalló Rivera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse