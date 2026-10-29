Desplegarán 40 policías municipales para despejar la sexta avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 40 policías municipales serán desplegados la próxima semana en la sexta avenida de Comayagüela para retirar obstáculos de la vía pública y mejorar la circulación vehicular y peatonal.

El operativo comenzará desde el puente Carías y abarcará sectores donde se reporta la ocupación de calles y aceras por vendedores, vehículos estacionados y camiones de carga y descarga.

Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, explicó que las acciones se dirigirán contra quienes utilizan espacios públicos sin autorización o dificultan el tránsito.