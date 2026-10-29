  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Desplegarán 40 policías municipales para despejar la sexta avenida de Comayagüela

El operativo comenzará la próxima semana desde el puente Carías y busca retirar obstáculos, controlar el estacionamiento irregular y recuperar aceras ocupadas

  • Actualizado: 29 de octubre de 2026 a las 18:00
Desplegarán 40 policías municipales para despejar la sexta avenida de Comayagüela

La intervención busca reducir los congestionamientos y facilitar el paso de los peatones en una de las zonas más comerciales de Comayagüela.

 Fota: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 40 policías municipales serán desplegados la próxima semana en la sexta avenida de Comayagüela para retirar obstáculos de la vía pública y mejorar la circulación vehicular y peatonal.

El operativo comenzará desde el puente Carías y abarcará sectores donde se reporta la ocupación de calles y aceras por vendedores, vehículos estacionados y camiones de carga y descarga.

Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, explicó que las acciones se dirigirán contra quienes utilizan espacios públicos sin autorización o dificultan el tránsito.

Reordenamiento del Puente Carías y la sexta avenida inicia la próxima semana

Los agentes buscarán retirar obstáculos colocados por vendedores en lugares no permitidos, así como vehículos mal estacionados y camiones que realizan carga y descarga en zonas prohibidas.

Piden mantener libres las aceras y calles

La intervención busca reducir los congestionamientos y facilitar el paso de los peatones en una de las zonas más comerciales de Comayagüela.

“Les pedimos a los conductores y propietarios de negocios mantener despejadas las aceras y las vías públicas”, expresó Esperanza.

El funcionario recordó que las calles y aceras son espacios de uso público y no deben utilizarse como estacionamientos privados ni como áreas de carga y descarga que bloqueen la circulación.

Alcaldía inicia operativos de limpieza y ordenamiento en mercados de la capital

La Policía Municipal no detalló cuánto tiempo permanecerán los agentes en la sexta avenida ni las sanciones específicas que se aplicarán a quienes incumplan las disposiciones.

Sin embargo, pidieron a la población seguir las indicaciones de los agentes que se asignarán en la zona y evitar ser sancionados por incumplir con la normativa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias