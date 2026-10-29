Desplegarán 40 policías municipales para despejar la sexta avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 40 policías municipales serán desplegados la próxima semana en la sexta avenida de Comayagüela para retirar obstáculos de la vía pública y mejorar la circulación vehicular y peatonal.
El operativo comenzará desde el puente Carías y abarcará sectores donde se reporta la ocupación de calles y aceras por vendedores, vehículos estacionados y camiones de carga y descarga.
Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, explicó que las acciones se dirigirán contra quienes utilizan espacios públicos sin autorización o dificultan el tránsito.
Los agentes buscarán retirar obstáculos colocados por vendedores en lugares no permitidos, así como vehículos mal estacionados y camiones que realizan carga y descarga en zonas prohibidas.
Piden mantener libres las aceras y calles
La intervención busca reducir los congestionamientos y facilitar el paso de los peatones en una de las zonas más comerciales de Comayagüela.
“Les pedimos a los conductores y propietarios de negocios mantener despejadas las aceras y las vías públicas”, expresó Esperanza.
El funcionario recordó que las calles y aceras son espacios de uso público y no deben utilizarse como estacionamientos privados ni como áreas de carga y descarga que bloqueen la circulación.
La Policía Municipal no detalló cuánto tiempo permanecerán los agentes en la sexta avenida ni las sanciones específicas que se aplicarán a quienes incumplan las disposiciones.
Sin embargo, pidieron a la población seguir las indicaciones de los agentes que se asignarán en la zona y evitar ser sancionados por incumplir con la normativa.