Cristiano Ronaldo marca hattrick con Al Nassr y queda muy cerca de los mil goles

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo alcanzó este jueves los 985 goles oficiales en su carrera profesional después de firmar un triplete en la victoria del Al Nassr frente al Al Kholood (5-3). El delantero portugués marcó los tres tantos en apenas un cuarto de hora, entre el minuto 66 y el 81, y se situó a solo quince de la histórica barrera de los 1.000.

Cristiano, que ya vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego durante la primera parte, encontró su premio tras el descanso y desató su voracidad goleadora con la colaboración de João Félix, protagonista en las dos primeras acciones que terminaron en la red de la portería del Al Kholood. El atacante del Al Nassr firmó el primero de su cuenta particular en el minuto 66, cuando remató a placer una asistencia de Joao Félix, que culminó una llegada al área con una cesión a su compañero. Seis minutos después, el propio Joao Félix desbordó por la derecha, caracoleó hasta alcanzar la línea de fondo y puso un balón bombeado que Ronaldo cabeceó a la red para establecer el cuarto tanto de su equipo.