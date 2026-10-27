Portugal toma decisión con Cristiano Ronaldo luego de haber abandonado la Selección

Lisboa, Portugal.- Cristiano Ronaldo figura en la prelista de convocados para los próximos partidos de Portugal elaborada por el seleccionador, Jorge Jesus, tras haber abandonado la última concentración por desacuerdos con el técnico. Según la prensa local, Cristiano forma parte de la amplia lista de jugadores contemplados por Jesus para los choques de la Liga de las Naciones contra Dinamarca y Gales que se disputarán los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente, para los que el capitán ya estará disponible tras haber cumplido la sanción que recibió el pasado día 19.

Cristiano Ronaldo fue sancionado por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros, el mínimo previsto en el reglamento, por haber abandonado la concentración de Portugal el 30 de septiembre. Sin embargo, como el exatacante del Real Madrid, actualmente en el Al Nassr saudí, quedó automáticamente suspendido el día de su controvertida salida, la sentencia terminará el próximo sábado, 30 de octubre.