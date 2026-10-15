Hermana de Cristiano Ronaldo impacta a todos con triste noticia sobre el delantero portugués

Triste confesión de la hermana de Cristiano Ronaldo que impacta a todos sus seguidores. El duro momento que pasa el delantero portugués.
Cristiano Ronaldo atraviesa un momento complicado con la selección de Portugal tras protagonizar una polémica durante el reciente parón internacional.
El delantero abandonó sorpresivamente la concentración después de una discusión con el entrenador Jorge Jesus por su tiempo de juego.
La situación generó incertidumbre sobre su continuidad en el combinado nacional y abrió el debate sobre una posible ruptura entre ambos.
Aunque el atacante ofreció disculpas mediante un extenso comunicado, sus acciones podrían acarrearle una sanción.
En medio de la controversia, el futbolista portugués Vitinha expresó su deseo de que el conflicto se resuelva pronto.
"Fue una fecha FIFA caótica. Llena de emociones", manifestó Vitinha al referirse a lo sucedido.
El jugador también expresó su esperanza de que Cristiano Ronaldo regrese al grupo y que las diferencias puedan solucionarse.
"Por mi parte, solo espero que todo se resuelva de la mejor manera. Que él regrese y que todo salga bien. La verdad es que eso es lo que todos queremos. Espero que vuelva y que todo se solucione", agregó.
Sin embargo, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, puso en duda el regreso del delantero a la selección portuguesa.
Durante la presentación de un libro, la familiar del atacante reconoció que tanto su hermano como Jorge Jesus estarían afectados por lo sucedido.
"Es más probable un no que un sí. Creo que ambos [Cristiano y Jorge Jesus] están dolidos; fue una situación que vivieron ellos, no yo, hablo por mi hermano. Creo que es una situación estancada, veremos qué pasa", declaró.
Al ser consultada sobre una posible reconciliación entre ambos, Elma reconoció que la situación es complicada.
"No lo sé, es muy complicado. Cuando nos traicionan, es muy difícil volver a la normalidad", respondió.
La hermana del delantero también lamentó la postura de algunos aficionados portugueses ante la polémica y defendió el legado de su hermano.
"Me quedo sin palabras, es muy difícil ver a mi hermano pasar por esto. Es de las personas que menos se merece esto", concluyó Elma Aveiro.