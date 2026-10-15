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Hermana de Cristiano Ronaldo impacta a todos con triste noticia sobre el delantero portugués

Al ser consultada sobre una posible reconciliación entre CR7 y Jorge Jesus, Elma reconoció que la situación es complicada

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 13:59
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Triste confesión de la hermana de Cristiano Ronaldo que impacta a todos sus seguidores. El duro momento que pasa el delantero portugués.

Fotos: Cortesía.
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Cristiano Ronaldo atraviesa un momento complicado con la selección de Portugal tras protagonizar una polémica durante el reciente parón internacional.
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El delantero abandonó sorpresivamente la concentración después de una discusión con el entrenador Jorge Jesus por su tiempo de juego.
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La situación generó incertidumbre sobre su continuidad en el combinado nacional y abrió el debate sobre una posible ruptura entre ambos.
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Aunque el atacante ofreció disculpas mediante un extenso comunicado, sus acciones podrían acarrearle una sanción.
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En medio de la controversia, el futbolista portugués Vitinha expresó su deseo de que el conflicto se resuelva pronto.
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"Fue una fecha FIFA caótica. Llena de emociones", manifestó Vitinha al referirse a lo sucedido.
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El jugador también expresó su esperanza de que Cristiano Ronaldo regrese al grupo y que las diferencias puedan solucionarse.
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"Por mi parte, solo espero que todo se resuelva de la mejor manera. Que él regrese y que todo salga bien. La verdad es que eso es lo que todos queremos. Espero que vuelva y que todo se solucione", agregó.
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Sin embargo, Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, puso en duda el regreso del delantero a la selección portuguesa.
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Durante la presentación de un libro, la familiar del atacante reconoció que tanto su hermano como Jorge Jesus estarían afectados por lo sucedido.
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"Es más probable un no que un sí. Creo que ambos [Cristiano y Jorge Jesus] están dolidos; fue una situación que vivieron ellos, no yo, hablo por mi hermano. Creo que es una situación estancada, veremos qué pasa", declaró.
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Al ser consultada sobre una posible reconciliación entre ambos, Elma reconoció que la situación es complicada.
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"No lo sé, es muy complicado. Cuando nos traicionan, es muy difícil volver a la normalidad", respondió.
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La hermana del delantero también lamentó la postura de algunos aficionados portugueses ante la polémica y defendió el legado de su hermano.
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"Me quedo sin palabras, es muy difícil ver a mi hermano pasar por esto. Es de las personas que menos se merece esto", concluyó Elma Aveiro.
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