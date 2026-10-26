Cuña de alta presión dejará lluvias débiles y temperaturas frescas en Honduras

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias serán débiles y aisladas en la región norte, mientras que en el resto del territorio nacional predominarán las condiciones mayormente secas.

Centeno explicó que el ingreso de estas condiciones también favorecerá temperaturas frescas, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una cuña de alta presión sobre el territorio nacional mantendrá los vientos del norte y las lluvias débiles y aisladas en la región norte de Honduras este martes 27 de octubre, mientras el resto del país tendrá condiciones mayormente secas, informó Mario Centeno, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

En cuanto a las temperaturas para Tegucigalpa, se espera una máxima de 27 °C y una mínima de 12 °C.

Para la región central, el pronóstico establece una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 15 °C.

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En la región insular, las temperaturas alcanzarán una máxima de 30 °C y una mínima de 25 °C. En la región norte, por su parte, se prevé una máxima de 31 °C y una mínima de 22 °C.

La región oriental registrará una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 16 °C, según los datos proporcionados por el pronosticador de Cenaos.

Para la región sur se pronostica la temperatura máxima más alta entre las regiones mencionadas, con 36 °C, mientras que la mínima será de 22 °C.

En el occidente del país, las temperaturas oscilarán entre una máxima de 29 °C y una mínima de 11 °C, de acuerdo con el reporte meteorológico.

Respecto a las condiciones marítimas, Centeno indicó que el oleaje tanto en el mar Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre uno y tres pies de altura.

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