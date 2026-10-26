Gobierno afirma que distribuirá 10 millones de libros escolares para 2027

Tegucigalpa, Honduras. Unos 10 millones de textos escolares estarán disponibles en los centros educativos de Honduras a partir del 1 de febrero de 2027, anunció este lunes 26 de octubre el presidente Nasry Asfura.

El mandatario explicó que los libros estarán destinados a estudiantes de primero a noveno grado. Además, señaló que posteriormente se continuará trabajando para completar la disponibilidad de los textos correspondientes a décimo y undécimo grado.

“Entonces, el primero de febrero todas las escuelas van a tener todos esos libros de primero a noveno grado”, afirmó el presidente durante el encuentro con los niños que participan en el Congreso Infantil 2027.