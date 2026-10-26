Gobierno afirma que distribuirá 10 millones de libros escolares para 2027

Tegucigalpa, Honduras. Unos 10 millones de textos escolares estarán disponibles en los centros educativos de Honduras a partir del 1 de febrero de 2027, anunció este lunes 26 de octubre el presidente Nasry Asfura.
El mandatario explicó que los libros estarán destinados a estudiantes de primero a noveno grado. Además, señaló que posteriormente se continuará trabajando para completar la disponibilidad de los textos correspondientes a décimo y undécimo grado.
“Entonces, el primero de febrero todas las escuelas van a tener todos esos libros de primero a noveno grado”, afirmó el presidente durante el encuentro con los niños que participan en el Congreso Infantil 2027.
Conectividad para centros educativos
Durante su intervención, el mandatario también se refirió al proyecto para dotar de conexión a internet a 8,000 centros educativos del país mediante tecnología Starlink, con el propósito de facilitar el acceso a herramientas digitales para estudiantes y docentes.
Asimismo, destacó la importancia de mejorar las condiciones de las aulas y las vías de acceso a las escuelas, incluidos caminos, carreteras y puentes que utilizan miles de niños para llegar a sus centros de estudio.
Diputados infantiles reciben dispositivos tecnológicos
La delegación del Congreso Infantil fue recibida por Asfura y su esposa Lissette del Cid de Asfura, junto a la ministra de Educación, Ivette Argueta. Los niños estuvieron acompañados por Yohana Estrada de Zambrano, directora del Despacho de Acción Social y Esperanza del Congreso Nacional y esposa del presidente de ese poder del Estado, José Tomás Zambrano.
Como parte de la visita, cada uno de los 128 diputados infantiles recibió un iPad para apoyar su formación académica y facilitar el acceso a información y contenidos educativos.
La jornada también incluyó espacios de convivencia con la pareja presidencial, fotografías y un almuerzo en Casa Presidencial.